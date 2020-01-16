Переговори у Мінську: Україна пропонує створити робочу групу з питань кордону



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Україна запропонувала три наступні додаткові ділянки розведення, які визначив Генштаб

Українська сторона під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

Про це повідомила речниця представника України у ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що під час зустрічі українська сторона звернула увагу на необхідності забезпечити моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію ОБСЄ зі створення зони безпеки в прикордонних районах. Речниця вказала, що це пункт 4 Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи й він не виконується.

«Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону», — зазначила речниця.

Також вона додала, що Україна хоче, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Крім того, Україна запропонувала три наступні додаткові ділянки розведення, які визначив Генштаб. Які саме ділянки, наразі невідомо.

До слова, п'ятий президент України Петро Порошенко впевнений, що Путін не збирається припиняти війну.