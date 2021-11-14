Путін веде Росію звичним шляхом: через централізацію до розвалу

Кремль демонтує залишки федералізму в Росії

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, унифицирующий управление разными регионами России. В Кремле называют это «единой системой публичной власти», а оппозиция говорит о демонтаже остатков федеральных отношений и подготовке к ликвидации местного самоуправления. Действительно ли главным итогом нового закона станет декоративное переименование поста президента в Татарстане, или споры о названиях – это дымовая завеса, за которой в России уничтожают последние элементы горизонтальных систем управления в угоду вертикали власти?

Призраки суверенитетов

После того как Кремль переписал российскую конституцию, принятие нового закона о «публичной власти» было неизбежно. Законодателей ведет логика концентрации власти в одних руках, которая господствует в России в последние десятилетия. Унификация, о которой говорят единороссы, однако, может быть символической и сущностной. Символическая – это изменение названия должности главы региона, как неизбежно это случится в Татарстане после подписания нового закона единственным возможным (по версии Кремля) сейчас в России президентом – Владимиром Путиным.

Но за этой хайповой дискуссией, за этими похоронами последнего призрака суверенитета, которого субъекты Российской Федерации наглотались в начале 1990-х годов, малозаметны сущностные перемены. Например, Кремль ограничивает этим законом избирательные права граждан. Если закон будет принят в нынешнем виде, то в будущем президент сможет уволить любого губернатора «в связи с утратой доверия» без объяснения причин. Причем уволенный потеряет право в течение следующих пяти лет претендовать на пост руководителя любого российского региона.

В российских СМИ также почти не пишут о том, что федеральные чиновники добиваются права согласовывать, то есть фактически назначать, глав региональных министерств образования, финансов, здравоохранения, а также руководителей жилищного и строительного надзора. Сейчас иногда так бывает с минфинами, если субъект федерации на грани банкротства, и называют это «кризисным управлением». Теперь же подобная практика станет нормой.

В виде компенсации закон отменит для губернаторов ограничение по срокам нахождения на этом посту. Раньше нельзя было избраться больше двух раз подряд, но законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, это обнуляет. Уже в ближайшее время воспользоваться новшеством смогут такие «незаменимые руководители» как Сергей Собянин и его подмосковный коллега Андрей Воробьев. По той же поправке наверняка проведут и Рамзана Кадырова. Что лишний раз подтверждает: якобы «единая система» организации власти – фикция. В путинской вертикали управления Россией всегда найдутся те, кто равнее коллег.

На очереди муниципалы

Одним региональным уровнем проект закона о «единой системе публичной власти» не ограничится. Часть полномочий местного самоуправления, в виде еще одной компенсации региональным элитам, он передает на губернаторский уровень. Недаром против документа резко выступали такие муниципальные политики как Юлия Галямина, многие другие делегаты Земского съезда, объединившего независимых представителей местного самоуправления, и даже часть депутатов Госдумы.

Но это только начало. Для муниципалов новый закон – последнее предупреждение перед полной ликвидацией местного самоуправления в России, вопреки, кстати, Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Госдумой в 1998 году. Уже идет работа над отдельным законопроектом о местном самоуправлении, который встроит его в пресловутую «единую систему публичной власти». То есть – в путинскую бесконечную вертикаль, которая больше похожа на паутину, опутавшую душной сетью всю Россию.

По следам СССР

Формально унитарная Российская империя после реформ Александра II и учреждения земства была более децентрализованным государством, чем современная Россия. Некоторые эксперты считают, что даже и в СССР свободы для горизонтальной координации между органами власти было больше. Ни до прихода к власти большевиков, ни после чиновникам не надо было постоянно по мелким вопросам запрашивать Москву, как это происходит сейчас.

Тем не менее оба этих государства распались – в значительной мере из-за центробежных тенденций и потери властью в столице реального понимания положения дел в стране. Когда ты из Кремля или Дома правительства руководишь назначением участкового в Нарьян-Маре и строительством детской площадки в Урюпинске, ошибки, а значит, и недовольство населения неизбежны. Так что есть все основания опасаться, что Владимир Путин вновь ведет страну привычным путем: через централизацию и резкий рост неэффективности управления - к развалу.

Джерело: Deutsche Welle

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