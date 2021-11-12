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    Думки вголос

    Путін і Лукашенко можуть готувати напад на польських прикордонників

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Європа (зокрема Німеччина) торгується з Путіним, а з Лукашенком ніхто навіть просто розмовляти не збирається - Путін і Лукашенко можуть готувати напад на польських прикордонників
    Європа (зокрема Німеччина) торгується з Путіним, а з Лукашенком ніхто навіть просто розмовляти не збирається

    Вже зараз зрозуміло, що спецоперація «біженці» пішла не так, як передбачалося

    Мовою оригіналу

    Лукашенко: «Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере (беженцев). Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет – мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему – с Донбасса». Далее Лука заявил, что собравшиеся на границе мигранты – курды. «А курды – это вояки. И когда они [поляки] их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт».

    Похоже, что они с Путиным готовят нападение ихтамнетов под видом беженцев на польских пограничников, чтобы вызвать ответную стрельбу со стороны поляков, а потом устроить истерику на весь мир по поводу провокации Польши и НАТО, их жестокости, агрессивности, расизме и т.д. Хотят таким образом взорвать Евросоюз.

    Есть, правда, и другой вариант. Дурачок Лука так пытается запугать поляков, чтобы они испугались и пошли ему на уступки «пока беженцы не взялись за оружие».

    В любом случае вся эта история на руку Путину, а для Луки может кончится плохо. Европа (в том числе Германия) торгуется с Путиным, а с Лукашенко никто даже просто разговаривать не собирается. Странно пытаться вести переговоры с гавкающим псом, когда рядом стоит хозяин. Ну а Путин, естественно, будет торговаться с европейцами в своих, а не Луки интересах.

    Уже сейчас понятно, что спецоперация «беженцы» пошла не так, как предполагалась. ПЛу(т) (Путин-Лукашенко) надеялись, что поляки, давно конфликтующие с немцами, быстро начнут пропускать беженцев в Германию. Тогда немцы, под угрозой нового миграционного кризиса, будут вынуждены молить Путина о пощаде. Однако мигрантов в Евросоюз не пустили и они скапливаются на территории Беларуси, грозя стать проблемой уже для самого Луки. В этой ситуации он явно психует и надеется с помощью вооруженных провокацией (или угроз ими) пробить польскую защиту.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Польща Олександр Лукашенко Путін
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    Путін і Лукашенко можуть готувати напад на польських прикордонників