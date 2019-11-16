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    Думки вголос

    Система розхиталася - владі Росії потрібен новий спосіб, щоб зміцнити її

    • Іван Преображенський

      Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

    • Розсилка
    Система розхиталася - владі Росії потрібен новий спосіб, щоб зміцнити її

    Конфіскація майна в Росії торкнеться не тільки друзів хабарників

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    Конституционный суд (КС) России подтвердил, что конфисковать имущество можно не только в рамках закона о контроле доходов чиновников и их ближайших родственников. Это, оказывается, Основному закону России не противоречит. В теории речь идет только о взяточниках и коррупционерах. Но не получится ли, что теперь изъять имущество в пользу государства можно будет у кого угодно?

    Я/мы - полковник Захарченко?

    Что общего между рядовым гражданином РФ и возможным держателем «общака» целого министерства? А то, что российское государство может в любой момент с легкостью отобрать у них имущество. Для этого, в соответствии с решением Конституционного суда, властям больше не надо будет доказывать, что оно нажито преступным путем.

    Как же так получилось? КС отвечал на запрос адвокатов экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых - у последних конфисковали имущество, оставив лишь то немногое, право собственности на что было неоспоримо, вроде приватизированной в прошлом квартиры родителей. И сообщил, что все эти конфискации состоялись в соответствии с конституцией.

    Казалось бы - победа над коррупцией и криминалом. Ведь примерно так делают и на Западе. Не смогли преступник или тесно с ним аффилированное лицо доказать законность происхождения денег или приобретения имущества - значит, его можно изъять, оно может иметь криминальное происхождение. Как в раз в 2019 году британские власти начали требовать такую информацию от разного рода потенциальных международных коррупционеров, осевших в Лондоне. Выходит, что Россия - в тренде мировой борьбы с коррупцией и все правильно?

    Решение Конституционного суда снимает с властей любые ограничения

    В реальности все не так просто. С одной стороны, приобретенное преступным путем имущество может быть конфисковано и обращено в пользу государства. Или, замечу, возвращено законным владельцам, о чем сейчас речь вообще не идет. Никто, например, не пытается вернуть взятки тем, у кого их вымогали сообщники Захарченко.

    Но пусть даже речь идет о конфискации строго в пользу государства. Раньше надо было ведь еще и доказать, что эти деньги и имущество друг детства главного обвиняемого во взяточничестве не заработал сам непосильным трудом, а получил в подарок или на хранение. А это, безусловно, сложный и трудоемкий процесс. Для того, чтобы в области конфискаций, например, у чиновников-коррупционеров не было злоупотреблений, в теории должен быть закон.

    В России это, например, закон о контроле над расходами чиновников. В нем есть исчерпывающий список того, что может быть конфисковано: недвижимость, автомобили, акции и так далее. Чего в нем нет, так это практически никаких родных и близких коррупционера. Депутаты просто не захотели упомянуть их в законе, заботясь, возможно, о благосостоянии своих совершеннолетних детей, тещ, свекровей, бабушек, племянников, любовников и любовниц и просто «друзей детства».

    Таким образом, четкого списка аффилированных лиц просто не существует. Решение Конституционного суда это закрепляет, точнее - снимает с властей любые ограничения. Если вами захотят заняться, то теперь без штанов можно оставить не только вас лично, но и всех ваших знакомых и даже просто соседей.

    И никто не гарантирует, что это касается только чиновников. Вот, например, отличная мишень для властей - оппозиционеры, на которых после летних протестов наложили многомиллионные штрафы. Теперь при желании можно не только у них самих конфисковать имущество, но также и у их коллег и единомышленников. И даже бабушку где-нибудь в далекой от Москвы деревне выселить из ее избы, если она не докажет, что дом был приобретен ее предками на законных основаниях.

    Конфискация имущества в РФ как способ сегрегации

    Впрочем, в заявлениях о том, что конфисковать теперь можно у кого угодно и что угодно - это некоторое преувеличение. С точки зрения отношения «владельцев» российского государства и чиновников, просто включается новый механизм.

    Раньше между властью и ее «работниками» действовал простой негласный договор: работая на нас, вы становитесь неприкасаемыми. Только изменив системе как мафии, вы оказываетесь в зоне действия закона. Исчерпывающая формула, описывавшая этот порядок: «Друзьям - все, остальным - закон».

    Теперь она не работает. Правящая верхушка отменяет негласное правило «дали пистолет и крутись как хочешь». Теперь имущество, нажитое за счет близости к власти, могут попросить «сдать в кассу», как это было с Захарченко. И на его месте может оказаться, например, даже губернатор или какой-нибудь замминистра.

    Одними коробками со швейцарскими часами теперь не обойдешься. И все это будет не по закону, а в рамках персонального соглашения. Упрешься как бывший серпуховский глава самоуправления - и у тебя обнаружат и отберут кучу земельных участков. А если будешь пай-мальчиком - все ограничится штрафом.

    И это явный признак того, что система расшаталась. Властям нужен новый способ для наказания и поощрения, чтобы укрепить ее. И странно разве что то, что они еще не начали отдавать 10% конфискованного имущества доносчику.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія корупція
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