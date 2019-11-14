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    Думки вголос

    Росія закладає міну уповільненої дії перед поверненням Донбасу в українське правове поле

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Росія закладає міну уповільненої дії перед поверненням Донбасу в українське правове поле

    Майже 200 тис. жителів тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей вже отримали російські паспорти

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    Тихо, неслышно, на цыпочках крадется слон в посудную лавку. Это краткая характеристика процессов, которые сейчас проводит Россия на оккупированных территориях. Да, все видно, секретность была провалена на старте, но слон остается слоном, а посуда в лавке не становится прочнее. Особенно на фоне реинтеграционного зуда у ряда соратников президента. По факту Кремль в ОРДЛО закладывает мину замедленного действия перед возвратом региона в украинское правовое (по версии Кремля – относительно украинское) поле. Почти 200 тысяч мин уже заложено. Процесс не останавливается.

    Итак, более 170 тыс. жителей временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта. Об этом стало известно из заявления губернатора Ростовской области Василя Голубева. Подавляющее большинство новоиспеченных граждан РФ вернулись на место проживания в ОРДЛО. Как и планировали в Кремле. Без прописки российский паспорт дает только статус гражданина – ни пенсий, ни социальных выплат, никаких бонусов. Потому что Москва вовсе не собиралась раздавать деньги и кормить всю эту ораву новоиспеченных сограждан. Живут в Украине? Пусть кормят себя сами или выбивают деньги из Киева. Ждут амнистии, реинтеграции Донбасса, идут на работу в органы власти и «народную милицию» - украинский бюджет за все заплатит.

    И после срочной реинтеграции и «примирения», которые от имени и по поручению Зеленского активно проталкивает советник секретаря СНБО Сергей Сивохо мы получим неприятный сюрприз. Кроме традиционной ваты пенсионного возраста и толпы детей и молодежи с промытыми пропагандой мозгами, нас в как бы украинском регионе будут всречать несколько сотен тысяч граждан вражеского государства. Которые находятся там на совершенно законных основаниях, имеют недвижимость, корни и международное сообщество будет защищать права этого меньшинства на всех уровнях. Кто-то сохранит и паспорт Украины – Кремль это устроить.

    Пятая колонна, которая в любой момент может активно выступить на стороне врага, открыть ему границу или снова надеть военную форму «ДНР». Или позвать Путина на защиту своих прав – если Украина сделает что-то, что Кремлю не понравится. А защита своих граждан в любой точке мира – это законное и логичное право любого государства. И РФ больше не придется прикрываться сомнительным лозунгом защиты мифического русскоязычного населения. На Банковой, в СНБО и Раде даже не обсуждают эту проблему. Реинтеграция и национальное примирение. Улыбаемся и машем. Пингвины, блин…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі ДНР РНБО паспорт ОРДЛО Сергій Сивохо
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