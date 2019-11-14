Відомий експерт оцінив інтереси України в Африці та загрози експансії Росії у регіоні



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Фото: Al-Hadath

За словами експерта, донедавна центром впливу Росії на континенті був Судан, але після перевороту в березні 2019-го позиції Росії захитались

У пресцентрі «Главком» 14 листопада 2019, четвер, об 11:30 відбудеться пресконференція на тему: «Інтереси України в Африці та загрози російської експансії в регіоні».

Запрошений гість: Юрій Олійник, експерт Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», співзасновник Центру дослідження Африки, який проаналізує, які можливості та інтереси України в Африці, а також дії та загрози експансії РФ в Африці.

За словами Олійника, донедавна центром впливу Росії на континенті був Судан, але після перевороту в березні 2019-го, коли військові під тиском вулиці скинули багаторічний режим Омара Башира, позиції Росії захитались. Тому Кремль намагається інтенсифікувати і військово-політичні, і економічні впливи на різні сусідні країни в Африці.