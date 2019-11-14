  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий експерт оцінив інтереси України в Африці та загрози експансії Росії у регіоні

    • Розсилка
    Відомий експерт оцінив інтереси України в Африці та загрози експансії Росії у регіоні
    Фото: Al-Hadath

    За словами експерта, донедавна центром впливу Росії на континенті був Судан, але після перевороту в березні 2019-го позиції Росії захитались

    У пресцентрі «Главком» 14 листопада 2019, четвер, об 11:30 відбудеться пресконференція на тему: «Інтереси України в Африці та загрози російської експансії в регіоні».

    Запрошений гість: Юрій Олійник, експерт Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», співзасновник Центру дослідження Африки, який проаналізує, які можливості та інтереси України в Африці, а також дії та загрози експансії РФ в Африці.

    За словами Олійника, донедавна центром впливу Росії на континенті був Судан, але після перевороту в березні 2019-го, коли військові під тиском вулиці скинули багаторічний режим Омара Башира, позиції Росії захитались. Тому Кремль намагається інтенсифікувати і військово-політичні, і економічні впливи на різні сусідні країни в Африці.

    Росія військові Україна Африка Судан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ