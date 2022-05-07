Перша леді США зустрілася з українськими біженцями в Бухаресті

Джилл Байден відзначила хоробрість українських матерів

Дружина президента США Джо Байдена вранці в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми що зараз перебувають у Румунії. Як повідомляє CNN, Джилл Байден супроводжувала перша леді Румунії Кармен Йоханніс.

Після візиту до школи Байден коротко поговорила з журналістами перед посадкою в літак, обговоривши з ними емоційний вплив свого візиту до школи та хоробрість матерів, яких вона зустріла.

«Це було так емоційно, чи не так? Я думаю, що українці дійсно знають, що ми разом з ними», - сказала Байден журналістам.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI — Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

«Ви бачите, ці діти справді страждали», – додала перша леді США.

Перша леді США похвалила уряд Румунії та організації з допомоги за широкий спектр гуманітарних послуг, які вони надають українським біженцям.

З візитом до Словаччини та Румунії Джилл Байден вилетіла з Вашингтону 5 травня. Завтра вона планує також зустрітися із українськими матерями та дітьми на цей раз у словацькому місті Кошице та селі Вишні Німецьке.

Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.