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    Перша леді США зустрілася з українськими біженцями в Бухаресті

    Дружину Джо Байдена супроводжувала перша леді Румунії Кармен Йоханніс&nbsp; &nbsp; - Перша леді США зустрілася з українськими біженцями в Бухаресті

    Дружину Джо Байдена супроводжувала перша леді Румунії Кармен Йоханніс   

    Фото з відкритих джерел

    Джилл Байден відзначила хоробрість українських матерів

    Дружина президента США Джо Байдена вранці в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми що зараз перебувають у Румунії. Як повідомляє CNN, Джилл Байден супроводжувала перша леді Румунії Кармен Йоханніс.

    Після візиту до школи Байден коротко поговорила з журналістами перед посадкою в літак, обговоривши з ними емоційний вплив свого візиту до школи та хоробрість матерів, яких вона зустріла.

    «Це було так емоційно, чи не так? Я думаю, що українці дійсно знають, що ми разом з ними», - сказала Байден журналістам.

    «Ви бачите, ці діти справді страждали», – додала перша леді США.

    Перша леді США похвалила уряд Румунії та організації з допомоги за широкий спектр гуманітарних послуг, які вони надають українським біженцям.

    З візитом до Словаччини та Румунії Джилл Байден вилетіла з Вашингтону 5 травня. Завтра вона планує також зустрітися із українськими матерями та дітьми на цей раз у словацькому місті Кошице та селі Вишні Німецьке.

    Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.

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    Теги: росія США діти війна Румунія літак українці Україна актор дружина окупація перша леді Джилл Байден
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    Перша леді США зустрілася з українськими біженцями в Бухаресті