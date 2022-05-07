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    Заарештовано рахунки дочірньої компанії «Росатома» в Україні

    &laquo;Росатом&raquo; - структура, підконтрольна уряду РФ, що бере участь у вторгненні в Україну&nbsp; &nbsp; - Заарештовано рахунки дочірньої компанії «Росатома» в Україні

    «Росатом» - структура, підконтрольна уряду РФ, що бере участь у вторгненні в Україну   

    Фото: РБК

    На рахунках «Росатом Східна Європа» наразі знаходилося лише 3 млн гривень

    Арештовано рахунки розташованої у Києві компанії «Росатом Східна Європа» – дочірньої компанії російського «Росатому» в Україні. Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, кошти з них передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.

    Зазначається, що на рахунках знаходилося понад 3 млн грн. Засновником «Росатом Східна Європа» з часткою 99,9% є компанія-резидент РФ, який на 100% належить ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Останній, натомість, на 100% належить державній корпорації атомної енергії Росатом».

    «Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% долі в ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

    В межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

    Днями стало відомо, що фінська проєктна компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з російським «Росатомом» на будівництво АЕС «Ханхіківі-1».

    Раніше повідомлялося, що «Росенергоатом», який є підрозділом російської державної атомної компанії «Росатом», скерував на захоплену Запорізьку АЕС групу власних спеціалістів-ядерників.

    Читайте також: «Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Заарештовано рахунки дочірньої компанії «Росатома» в Україні