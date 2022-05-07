Заарештовано рахунки дочірньої компанії «Росатома» в Україні

«Росатом» - структура, підконтрольна уряду РФ, що бере участь у вторгненні в Україну

На рахунках «Росатом Східна Європа» наразі знаходилося лише 3 млн гривень

Арештовано рахунки розташованої у Києві компанії «Росатом Східна Європа» – дочірньої компанії російського «Росатому» в Україні. Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, кошти з них передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Зазначається, що на рахунках знаходилося понад 3 млн грн. Засновником «Росатом Східна Європа» з часткою 99,9% є компанія-резидент РФ, який на 100% належить ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Останній, натомість, на 100% належить державній корпорації атомної енергії Росатом».

«Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% долі в ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

В межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Днями стало відомо, що фінська проєктна компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з російським «Росатомом» на будівництво АЕС «Ханхіківі-1».

Раніше повідомлялося, що «Росенергоатом», який є підрозділом російської державної атомної компанії «Росатом», скерував на захоплену Запорізьку АЕС групу власних спеціалістів-ядерників.