Роздають стрічки та запрошують на свято: в Маріуполі триває підготовка до 9 травня

Георгіївські стрічки містянам роздають під контролем військового конвою

У Маріуполі, попри заперечення росіян, готуються до параду 9 травня. У місті роздають георгіївські стрічки та запрошують на святкування. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на парад запрошують у центр міста, в Приморський парк та на плошу «Воїнів-визволителів», де раніше встановили пам’ятник із бабцею.

При цьому роздають стрічки у супроводі військового конвою.

Напередодні речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде. Він пояснив, що святкування «неможливе зі зрозумілих причин».

Раніше стало відомо, що Росія готує «парад» у зруйнованому Маріуполі.

Днями у зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

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