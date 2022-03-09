Нацбанк послабив обмеження на валютному ринку: що змінилося

Військовослужбовці можуть відкривати рахунки на підставі військового квитка

Національний банк України поступово послаблює та уточнює перелік обмежень на валютному ринку, що були запроваджені для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із введенням воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, з 8 березня 2022 року Національний банк:

надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;

дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);

уточнив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;

визначив, що на території України заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

розширив можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

Також уточнено, що проведення розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) з 24 лютого 2022 року, забороняється. Виняток зроблено лише для випадків, коли такі розрахунки здійснюються для оплати товарів критичного імпорту, розрахунків з МФО та інших операцій клієнтів банків, перелік яких визначено підпунктами 2–6 пункту 14 Постанови № 18. Нацбанк наголошує, що ця заборона не стосується розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) до 23 лютого 2022 року включно (уключаючи оплату витрат (комісій) банків-нерезидентів та інших іноземних фінансових установ, пов’язаних із проведенням таких операцій).

Національний банк також визначив, що у випадку надходження коштів із-за кордону в російських рублях або білоруських рублях за операціями з експорту та імпорту товарів банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта.

До слова, банки Росії від 9 березня по 9 вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам.

Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.