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    Американська розвідка пояснила, що зараз відбувається у голові Путіна

    Єдність громадян України, героїчний опір та небажання підкорятися окупантам кинули Путіну виклик та вибили з колії, вважає директор ЦРУ - Американська розвідка пояснила, що зараз відбувається у голові Путіна
    Єдність громадян України, героїчний опір та небажання підкорятися окупантам кинули Путіну виклик та вибили з колії, вважає директор ЦРУ
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    США не мають підстав вважати, що президент країни-агресора Володимир Путін збожеволів

    Свою думку щодо подальших кроків Путіна на слуханнях у Конгресі США виклали директор ЦРУ Вільям Бернс, глава військової розвідки (Пентагон) Скотт Беррієр та глава Національної розвідки США Авріл Хейнс. За оцінкою Вільяма Бернса, у Кремлі зараз панують лють та роздратування. «Найімовірніше, він (Путін) подвоює зусилля і намагається знищити українську армію, попри жертви серед мирного населення», – сказав глава ЦРУ. Він побачив в голові диктатора «вибухову суміш з образ та амбіцій».

    Представник Пентагону генерал-лейтенант Скотт Беррієр вважає, що Путін, який в останні роки «вкладався в тактичну ядерну зброю», переконаний, що має «несиметричні переваги».

    «Ми вважаємо, що Путін відчуває образу, вважає, що Захід не виказує йому достатньої поваги і вважає, що він не може програти цю війну», – висловив думку глава нацрозвідки Авріл Хейнс. Вона навіть не змогла припустити, що саме Путін готовий вважати за перемогу, так як його «фантазії» з часом змінюються.

    Нагадаємо, директор Центрального розвідуправління Вільям Бернс раніше заявив, що США не мають підстав вважати, що президент країни-агресора Володимир Путін збожеволів. Але через те, що він часто перебуває в ізоляції та відчуженні, з ним стало важко мати справу. Про це пише видання The New York Times.

    Як сказав керівник головного розвідувального управління США, за останні роки погляди Путіна стали жорсткішими.

    Щодо ситуації в Україні, Бернс зазначив, що в плани Путіна нібито не входило окупувати всю територію української держави. Водночас, єдність громадян країни, їхній героїчний опір та небажання підкорятися окупантам кинули Путіну виклик та вибили з колії.

    Крім того, у ЦРУ вважають, що глава РФ збентежений низькою боєздатністю власної армії, а росіяни ще не повною мірою усвідомлюють це через заборону незалежних ЗМІ та цензури.

    Теги: розвідка Росія США війна Путін ЦРУ Пентагон
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    Американська розвідка пояснила, що зараз відбувається у голові Путіна