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    Думки вголос

    В СІЗО безпечніше. У Маріуполі розстріляли терориста Романа Джумаева

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Розсилка
    В СІЗО безпечніше. У Маріуполі розстріляли терориста Романа Джумаева

    Трохи більше місяця тому Маріупольський суд обрав бойовику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

    Іноді в СІЗО безпечніше.

    Пару годин тому в Маріуполі в квартирі був в упор розстріляний терорист Роман Джумаев.

    Хтось подзвонив в двері, а коли Джумаєв відкрив - був перетворений в решето, загинув на місці.

    Джумаєв приймав участь в боях проти ЗСУ в районі ДАПу та Дебальцевого. Два роки тому був затриманий в Донецькій області на КПВВ.

    Трохи більше місяця тому Маріупольський суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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