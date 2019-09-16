В СІЗО безпечніше. У Маріуполі розстріляли терориста Романа Джумаева
Трохи більше місяця тому Маріупольський суд обрав бойовику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
Іноді в СІЗО безпечніше.
Пару годин тому в Маріуполі в квартирі був в упор розстріляний терорист Роман Джумаев.
Хтось подзвонив в двері, а коли Джумаєв відкрив - був перетворений в решето, загинув на місці.
Джумаєв приймав участь в боях проти ЗСУ в районі ДАПу та Дебальцевого. Два роки тому був затриманий в Донецькій області на КПВВ.
Трохи більше місяця тому Маріупольський суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Джерело: блог Романа Сініцина
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