В СІЗО безпечніше. У Маріуполі розстріляли терориста Романа Джумаева

Трохи більше місяця тому Маріупольський суд обрав бойовику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Іноді в СІЗО безпечніше.

Пару годин тому в Маріуполі в квартирі був в упор розстріляний терорист Роман Джумаев.

Хтось подзвонив в двері, а коли Джумаєв відкрив - був перетворений в решето, загинув на місці.

Джумаєв приймав участь в боях проти ЗСУ в районі ДАПу та Дебальцевого. Два роки тому був затриманий в Донецькій області на КПВВ.

Трохи більше місяця тому Маріупольський суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.