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    Думки вголос

    Путін з помічниками б'ють копитами. Але їх цікавить не Донбас

    • Станіслав Бєлковський

      Політтехнолог

    • Розсилка
    Путін з помічниками б'ють копитами. Але їх цікавить не Донбас

    9 грудня у Парижі відбудеться зустріч нормандського формату між лідерами Франції, Німеччини, Росії та України

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    Стало очевидно, и Владимир Зеленский это публично признал, что соглашения Минск-2 зашли в тупик. Значит, нужен новый концептуальный формат Минск-3 и оптимальным результатом переговоров в Париже будет признание такой необходимости, хотя точного содержания формата сформулировано не будет.

    Кроме того, Владимира Путина очень волнует газовая проблематика, которая прямого отношения к отдельным районам Донецкой и Луганской областей не имеет. Но для России очень важно подписать новый транзитный контракт с Украиной с 1 января 2020 года. Если этого сделано не будет, «Газпрому» грозят иски со стороны европейских потребителей за непоставки газа.

    Думаю, согласие на обсуждение концептуального формата Минск-3 Путиным связано с определенными уступками Украины в газовом вопросе.

    Но не надо забывать, что переговоры в Нормандском формате – это не переговоры Путина и Зеленского. Это четырехсторонние переговоры, в которых важную роль играет Германия и Франция, как модераторы процесса. Для России Украина не настолько важный партнер в переговорах, сколько инструмент для достижения главной цели – заключение всеобъемного пакта с Западом.

    Это понятие очень широкое. Такой пакт включает в себя судьбу Приднестровской Молдавской республики, два острова Южно-курильской гряды, которые могут быть переданы Японии и конечно, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вряд ли речь идет о замороженном конфликте, ведь в таком состоянии он находится уже сейчас.

    Поэтому максимум, чего можно ожидать от переговоров 9 декабря – это признание нового концептуального формата, условно-именуемого Минск 3, и конечно же, договоренностей по газу.

    Владимир Путин и его помощники просто бьют копытами на тему обязательного решения газовых вопросов в Париже 9 декабря. Они хотят, чтобы Украина отказалась от своих претензий, а в обмен на это, возможно, Россия может согласиться на 10-летний контракт по транзиту. Что из этого выйдет – тоже непонятно, все будет решаться на месте. Ясно, что на большие уступки Путин идти не может, а на небольшие он идти обязан, иначе не будет никакого пакта с Западом. Еще раз подчеркиваю, что для него Украина не объект переговоров, а инструмент переговоров с Францией, Германией и США.

    Кстати, также будет поставлен вопрос о подключении к Нормандскому формату США, но вряд ли сейчас Дональд Трамп на это пойдет. У него масса своих проблем внутри страны и ему ни до Нормандского формата, ни до Украины. За исключением разве что переговоров с Владимиром Зеленским относительно возбуждения уголовных дел в отношении Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, что является одним из оснований для его импичмента. В этом смысле Украина его беспокоит. А вот в вопросах ОРДЛО и в вопросах газа совершенно нет.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Нормандська четвірка Росія Донбас США Німеччина Путін Франція Володимир Зеленський Україна
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