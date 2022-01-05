Прокремлівські медіа тиражують версію, що президент Казахстану Токаєв підтримує протести
Росія шукає привід рятувати Назарбаєва
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Околокремлевские медиа (пока осторожно) тиражируют версию, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев фактически поддерживает протесты. Или даже стоит за ними изначально.
Цель – окончательно избавиться от Нурсултана Назарбаева aka Елбасы и ненасытной семьи последнего.
Надо признать, что, по известному анекдоту, значительной части казахстанского народа такая цель скорее нравится, чем нет.
Кремль же (по)ищет повод спасать г-на Назарбаева, который психологически остается для Владимира Путина старшим товарищем.
Напомним, между тем, что г-н Токаев – китаист, бывший многолетний сотрудник посольства СССР в КНР. Смотрим, следим.
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