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    Думки вголос

    Чи буде в російській Конституції згадка про Бога?

    • Станіслав Бєлковський

      Політтехнолог

    • Розсилка
    Чи буде в російській Конституції згадка про Бога?

    Путінська культура компромісу не дозволяє ставити питання без очевидних (для більшості) відповідей

    Мовою оригіналу

    Будет ли в российской Конституции слово Бог (как предлагает Патриарх Кирилл)?

    1. Вероятно, нет.

    Потому что так и не удастся договориться, с заглавной (большой) или строчной (маленькой) буквы писать это слово.

    А путинская культура компромисса не позволяет ставить вопросы без очевидных [для большинства] ответов.



    2. Возможно, да.

    Если слово «Бог» будет открывать некую фразу / соответствующее предложение (например: «Бог сотворил Россию по образу и подобию Владимира В. Путина»), невозможно точно сказать, с большой (заглавной) или маленькой (строчной) буквы оно написано.

    Религиозным людям объяснят, что с большой, (в)не религиозным — что с маленькой. И все захотят верить. Типично путинский компромисс.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Конституція путінський режим
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