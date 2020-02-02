Чи буде в російській Конституції згадка про Бога?
Путінська культура компромісу не дозволяє ставити питання без очевидних (для більшості) відповідей
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Будет ли в российской Конституции слово Бог (как предлагает Патриарх Кирилл)?
1. Вероятно, нет.
Потому что так и не удастся договориться, с заглавной (большой) или строчной (маленькой) буквы писать это слово.
А путинская культура компромисса не позволяет ставить вопросы без очевидных [для большинства] ответов.
2. Возможно, да.
Если слово «Бог» будет открывать некую фразу / соответствующее предложение (например: «Бог сотворил Россию по образу и подобию Владимира В. Путина»), невозможно точно сказать, с большой (заглавной) или маленькой (строчной) буквы оно написано.
Религиозным людям объяснят, что с большой, (в)не религиозным — что с маленькой. И все захотят верить. Типично путинский компромисс.
Джерело: Эхо Москвы