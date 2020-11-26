Путін і Ердоган хочуть довести світу, що вони можуть вирішувати важливі питання без ЄС і США

Пакт Путіна - Ердогана існує. Нехай навіть і неформально

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На минувшей неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган активно и окрыленно занимался своим любимым делом – восстановлением Османской империи.

Сначала он прибыл на Кипр, прямо в Фамагусту – крупнейший некогда курорт средиземных морей — чтобы участвовать в параде по случаю 37й годовщины Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

И, говоря на фоне развалин геополитического замка Отелло, г-н Эрдоган ясно дал понять: многодесятилетняя тягомотина с попыткой «воссоединения» Кипра в лоне Евросоюза – заканчивается. Близок, близок тот день, когда Турция: или аннексирует Кипр по сценарию «Крым-2014»; или — открыто призовет мир к международному признанию ТРСК. И тогда разные страны, которые к восстающей из прошлого Османской империи льнут, а к Евросоюзу практически равнодушны, — пойдут на это важное признание. Тот же вальяжный Азербайджан, например. После чего жизнь Северного Кипра не останется прежней, сиротской, убогой и временной, как после войны 1974 года. Ведь лучшая природа острова — она как раз там. На всем волнующем побережье — от шекспировской Фамагусты до кораблекрушительной Киринеи. Пойдут инвестиции, расцветут курорты – ну, совсем как в Крыму после той самой весны.

Наверное, кто-то думает, что против Анкары в таком случае будут суровые санкции? На это есть три эрдогановых ответа. 1. Против члена НАТО? Побойтесь Аллаха. 2. В ответ на санкции я наводню Европу дикими восточными беженцами – и в османском походе на Вену, коим еще недавно стращал Европу армянский Никол Пашинян, не останется ни малой необходимости. 3. И вообще: идите на фиг, где вам самое место.

Что же блистательная Европа сделала, когда узнала, что Армения разгромлена, а Нагорного Карабаха в прежнем, замороженном смысле больше не существует?! Она – и не одна, а вместе с США –робко спросила: ну как же так, чтобы всё решили без нас? И не просто без нас, а совсем без нас? Но о санкциях против Турции/ Азербайджана никто и не заикался, не правда ли?

Так же будет, считает (наверное) президент Эрдоган, и после окончательного решения кипрского вопроса. Да и о каких быть санкциях речь, если мы всегда официально признавали ТРСК, с самого момента ее оглашения в 1983м? В чем качественная новизна нашей позиции, которую вы все 37 мистических лет если и не принимали формально, то — терпели как должное?

Большие похождения османского возродителя дали нам понимание еще одной роковой штуки. Карабахская война должна была состояться именно нынешней (2020) осенью. До полной легализации Северного Кипра. Иначе Евросоюз в ответ кипрским деяниям Анкары мог бы благословить Армению на признание независимости Арцаха. И сам – частью своих стран – тоже такое признать. А значит – Кремль встал бы перед роковым выбором, поддерживать в фатальном вопросе союзника по ОДКБ или кинуть Армению официально/открыто (чего г-н Путин не любит). Всё это сделало бы маленькую победоносную войну Реджепа Эрдогана – Ильхама Алиева практически невозможной.

Эрдоган долго узнавал, на что на самом деле способна Европа для защиты своих ценностей / идентичности. Последний раз перед карабахской эпопеей – в июле 2020. Когда Святую Софию Константинопольскую конвертировали в мечеть, и все смолчали. (Кроме Греции, но слабоват был ее голос на фоне общекаменного молчания Старого Мира). С другой стороны, Европа же больше не христианская, а мультиконфессиональная? Прямо как РФ? Так чего и кричать-то было?!

И теперь президент Турции перешел к решающему сеансу аццкого троллинга. Он говорит Евросоюзу: примите нас немедленно, чтобы завершить бесконечный процесс, открытый в 1963 году. И тогда – мы оставим на Кипре всё, как есть сейчас. Но вы ведь ничего для нашей евроинтеграции нынче не сделаете. Тем более – молниеносно. А раз – так не обижайтесь. Северный Кипр наш. Мы просто приведем формальное в соответствии с фактическим. Как в Карабахе – привели фактическое к формальному.

Главное здесь, помимо личных эрдоганьих достижений: началось стремительное разруливание замороженных конфликтов. Которые могут казаться вечными – по крайней мере, всяческой международной бюрократии, обильно и гулко кормящейся на безразмерных обсуждениях заведомо несбыточных доктрин мирного урегулирования все те же десятилетия насквозь. Но обсуждения эти, как выясняется, – до первого Эрдогана. Или Путина. Или как повезет.

И заметьте: в кипрском вопросе становящийся султан ведет себя прилежным учеником российского предводителя. Образцов два – крымский и осетино-абхазский. Источник же обоих – Владимир Путин.

Так что пакт Путина – Эрдогана существует. Пусть и неформально. От отсутствия бумаг с подписями, этих ветхих пережитков былых эпох, он не становится менее прочным. Ведь что может быть нежней, чем любовь учителя к ученику? Полней, чем благодарность ученика к учителю?

Тем паче что властителей РФ и Турции, помимо неодолимого инстинкта авторитаризма, объединяет и нарочитое стремление доказать: они могут решать важные вопросы без США и Евросоюза. Вообще, совсем и, что самое смешнострашное, насовсем. Насколько осталось времени до какой-нибудь глобальной катастрофы, обнуляющей средние результаты любых политик.

И, сверх того. Гг Эрдогана, Путина связует их общий учитель. Основатель и вождь Владимир Ленин. Который в логическом конце XIX века (1900) по несколько иному поводу сказал: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению».

Именно это два тирана говорят сегодня евроатлантическому миру. Европе и США. Нет, мы не расстаемся навсегда. Мы снова будем вместе. Когда вы поймете и привыкнете, что мы таки можем без вас. И предложите нам годные (как принято говорить нынче на элитной Москве) условия общежития.

И в том – надежда. Что привычный европейскому сознанию мир хоть и явственно треснул, но все же не рассыплется вдребезги.

Джерело: Эхо Москвы

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