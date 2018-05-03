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    Думки вголос

    Білий дім переходить щодо Московії до плану «Б»

    Скажу дуже очевидні речі у зв’язку з доставкою «Джавелінів» в Україну
    Це прецедент, який відкриває шлях до ширшого військового співробітництва зі США. Це «відмашка» для інших – не лише США тепер зможуть постачати нам зброю. Білий дім довіряє Україні – високотехнологічну зброю проблемним країнам не постачають. Білий дім переходить щодо Московії до Плану «Б»: замість перемовин
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:02
    • Розсилка

    Скажу дуже очевидні речі у зв’язку з доставкою «Джавелінів» в Україну

    1. Це прецедент, який відкриває шлях до ширшого військового співробітництва зі США.
    2. Це «відмашка» для інших – не лише США тепер зможуть постачати нам зброю.
    3. Білий дім довіряє Україні – високотехнологічну зброю проблемним країнам не постачають.
    4. Білий дім переходить щодо Московії до Плану «Б»: замість перемовин – санкції та летальна зброя.
    5. Кремль не має інструментів протидіяти цьому плану «Б»...

    Кажу ці зрозумілі твердження, бо ще півроку тому такі очевидні зараз речі здавалися неймовірними (бо навколо одне «зубожіння»!). Так само, як зараз здається неймовірним, наприклад, вступ України до НАТО.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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