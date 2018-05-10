Четверте пришестя Путіна. Що чекає Росію

Або довге загнивання «з царем», або швидкий кінець «без царя»

У Московії опозиціонери кричали «Он нам не царь» і вимагали демократії... Думаю, якби там перемогла демократія, – ну, не така досконала як в Європі, а, бодай, така, як свого часу в постпомаранчевій Україні, – то Московія не протрималась би і року. Бо її би чекало публічне протистояння між прем’єром та президентом,

Або довге загнивання «з царем», або швидкий кінець «без царя»

У Московії опозиціонери кричали «Он нам не царь» і вимагали демократії... Думаю, якби там перемогла демократія, – ну, не така досконала як в Європі, а, бодай, така, як свого часу в постпомаранчевій Україні, – то Московія не протрималась би і року.

Бо її би чекало публічне протистояння між прем’єром та президентом, кожен із регіонів обрав би своїх президента та парламент. А в центральному парламенті, який був би під постійною загрозою саморозпуску, відбувалися б постійні бійки та «торги». А народ вимагав би «ділити награбоване» олігархами та ковбаси по рубль двадцять...

Шанс на прогресивні реформи «просвещенной монархией» згори Росія втратила у 2014 році, самоізолювавшись від світу. Тому зараз сценарій Московії – це або довге загнивання «з царем», або швидкий кінець «без царя».

Джерело: блог Сергія Тарана

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