Для українців політика – це явище культури, хайпу і маскараду

Вже років з 10 повторюю, що для українців політика – це явище культури, хайпу, маскараду.

Це як для німців пивний фестиваль або для бразильців карнавал.

Про політику говорять усі – і в метро, і у дворах, і на Печерську. Політикою розважаються. Україна – єдина у світі країні, де всі телеканали у прайм-тайм мають політичні шоу (які дивляться!).

Хороша новина в тому, що диктатуру у таких умовах побудувати неможливо. Будь-які зовнішні спроби її побудувати в’язнутимуть у піску неприйняття, протесту і осміювання.

Погана новина – що і сталу державу на такому ґрунті побудувати неможливо. Історично українські козацько-гайдамацькі-отаманські держави жили весело, яскраво, героїчно і недовго.

Джерело: блог Сергія Тарана

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