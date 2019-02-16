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    Думки вголос

    Для українців політика – це явище культури, хайпу і маскараду

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Для українців політика – це явище культури, хайпу і маскараду

    Вже років з 10 повторюю, що для українців політика – це явище культури, хайпу, маскараду.

    Це як для німців пивний фестиваль або для бразильців карнавал.

    Про політику говорять усі – і в метро, і у дворах, і на Печерську. Політикою розважаються. Україна – єдина у світі країні, де всі телеканали у прайм-тайм мають політичні шоу (які дивляться!).

    Хороша новина в тому, що диктатуру у таких умовах побудувати неможливо. Будь-які зовнішні спроби її побудувати в’язнутимуть у піску неприйняття, протесту і осміювання.

    Погана новина – що і сталу державу на такому ґрунті побудувати неможливо. Історично українські козацько-гайдамацькі-отаманські держави жили весело, яскраво, героїчно і недовго.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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