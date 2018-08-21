Євроцінності та «кремлівський фюрер», або Не треба вважати, що російська армія і війна десь далеко

Мирна Західна Європа, безпеку якої впродовж останніх 70-ти років тримала американська зброя, втрачає гостроту розуму

Меркель торгується з «новим фюрером» за Північний потік, в Австрії – «танці з кремлівською зіркою», в Італії – заклики «зняти санкції», а у Франції – вічно популярні прокремлівські популісти.

Так, розумію, санкції з Москви все-одно не знімуть, і фюрера ніхто запросить заново ділити світ. Але так гидко дивитися, на що перетворюються євроцінності, коли європейці вважають, що русоармія і війна десь дуже далеко…

Сумна іронія в тому, що і в Україні зрозуміли, хто є хто, тільки під час війни. А так би досі теліпалися у багатовекторній невизначеності.

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»