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    Думки вголос

    Євроцінності та «кремлівський фюрер», або Не треба вважати, що російська армія і війна десь далеко

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Євроцінності та «кремлівський фюрер», або Не треба вважати, що російська армія і війна десь далеко

    Мирна Західна Європа, безпеку якої впродовж останніх 70-ти років тримала американська зброя, втрачає гостроту розуму

    Меркель торгується з «новим фюрером» за Північний потік, в Австрії – «танці з кремлівською зіркою», в Італії – заклики «зняти санкції», а у Франції – вічно популярні прокремлівські популісти.

    Так, розумію, санкції з Москви все-одно не знімуть, і фюрера ніхто запросить заново ділити світ. Але так гидко дивитися, на що перетворюються євроцінності, коли європейці вважають, що русоармія і війна десь дуже далеко…

    Сумна іронія в тому, що і в Україні зрозуміли, хто є хто, тільки під час війни. А так би досі теліпалися у багатовекторній невизначеності.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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