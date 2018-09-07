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    Думки вголос

    Кремль на наші вибори піде двома колонами: одна з них буде у вишиванках

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Кремль на наші вибори піде двома колонами: одна з них буде у вишиванках

    Як і слід було очікувати, Москва устами Лаврова заявила, що жодні домовленості щодо війни не можуть бути укладені до виборів в Україні. Вочевидь, Росія робить ставку на нову конфігурацію влади у Києві

    Переконаний, Кремль на наші президентські та парламентські вибори піде двома колонами.

    Одна колона буде відверто проросійська. А друга – носитиме вишиванки, говоритиме про Європу і обіцятиме золоті гори, якими засліплюватиме капітуляцію.

    У Москві знають, що в парламенті дві колони утворять коаліційну більшість з назвою «За дешеву ковбасу без війни!» 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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