Кремль на наші вибори піде двома колонами: одна з них буде у вишиванках

Як і слід було очікувати, Москва устами Лаврова заявила, що жодні домовленості щодо війни не можуть бути укладені до виборів в Україні. Вочевидь, Росія робить ставку на нову конфігурацію влади у Києві

Переконаний, Кремль на наші президентські та парламентські вибори піде двома колонами.

Одна колона буде відверто проросійська. А друга – носитиме вишиванки, говоритиме про Європу і обіцятиме золоті гори, якими засліплюватиме капітуляцію.

У Москві знають, що в парламенті дві колони утворять коаліційну більшість з назвою «За дешеву ковбасу без війни!»

Джерело: блог Сергія Тарана

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