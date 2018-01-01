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    Думки вголос

    Молитовний сніданок. Деякі з тих, що літають у Вашингтон, любили літати в Москву

    Нічого страшного в тому, що українські політики беруть участь у благодійному Молитовному сніданку немає.
    Просто не треба їм вірити, якщо по поверненню вони скажуть, що вирішували надважливі для України задачі – це просто не передбачає формат заходу. А ще не треба вірити, якщо скажуть, що мали безкоштовні запрошення на «круті» зустрічі – за правилами заходу, чим крутіші зустрічі та місця «в партері» – тим
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:59
    • Розсилка

    Нічого страшного в тому, що українські політики беруть участь у благодійному Молитовному сніданку немає.

    Просто не треба їм вірити, якщо по поверненню вони скажуть, що вирішували надважливі для України задачі – це просто не передбачає формат заходу.

    А ще не треба вірити, якщо скажуть, що мали безкоштовні запрошення на «круті» зустрічі – за правилами заходу, чим крутіші зустрічі та місця «в партері» – тим більше коштів на благодійність в Америці треба заплатити. І це теж непогано. Бо ще кілька років тому деякі з тих, що літають зараз у Вашингтон, любили літати в Москву.

    Як повідомлялося, щорічний Національний молитовний сніданок за традиційної присутності президента США відбувся у Вашингтоні 8 лютого. У заході взяло участь понад 3,8 тисяч політичних, релігійних та громадських діячів із понад 130 країн світу Серед присутніх – і делегація з України. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

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    США
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