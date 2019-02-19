Нападають на опонентів, коли немає чим похвалитися
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Розсилка
Головна тема президентських кампаній – не пропаганда власних успіхів, а контрпропаганда невдач конкурентів.
На Заході більшість кандидатів у президенти йдуть до виборців з історією власного успіху, який, у випадку перемоги, може стати частиною успіху країни.
В Україні більшість кандидатів йдуть до виборців з історією пояснень хто їм заважав чи заважає у житті, аби досягти результату.
Так, контрпропаганда існує і у західній політичній культурі, але там вона – вторинна.
Тоді як у нас – це основна теза виборчої риторики. Можливо, це тому, що український виборець краще сприймає емоційні плачі, а не позитив.
А може тому, що більшості кандидатів просто нема що розказати?
Джерело: блог Сергія Тарана