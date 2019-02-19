Нападають на опонентів, коли немає чим похвалитися

Головна тема президентських кампаній – не пропаганда власних успіхів, а контрпропаганда невдач конкурентів.

На Заході більшість кандидатів у президенти йдуть до виборців з історією власного успіху, який, у випадку перемоги, може стати частиною успіху країни.

В Україні більшість кандидатів йдуть до виборців з історією пояснень хто їм заважав чи заважає у житті, аби досягти результату.

Так, контрпропаганда існує і у західній політичній культурі, але там вона – вторинна.

Тоді як у нас – це основна теза виборчої риторики. Можливо, це тому, що український виборець краще сприймає емоційні плачі, а не позитив.

А може тому, що більшості кандидатів просто нема що розказати?

Джерело: блог Сергія Тарана

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