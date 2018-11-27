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    Думки вголос

    «Обама дозволив Путіну захопити Крим»? Ваш хід, пане Трамп!

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - «Обама дозволив Путіну захопити Крим»? Ваш хід, пане Трамп!
    Президент США Дональд Трамп

    У часи загострення найяскравіше виявляється, хто є хто у політиці

    Щільність подій стискається на атомні відстані, і у цій енергії найяскравіше виявляється хто насправді має сталеве осереддя, а хто – з глини, хто зчинятиме паніку, а хто жертвуватиме кар’єрою заради єдності країни, хто воюватиме з агресором, а хто з конкурентами, і, нарешті, хто про який «мир» буде домовлятися.

    Окремо ми зараз побачимо хто є хто на Заході. Пам’ятаєте, лише кілька тижнів тому Трамп казав, що це «Обама дозволив Путіну захопити Крим»? Ваш хід, пане Трамп!..

    Ви хотіли перевірити їхні слова, проголошені на форумах, ефірах та бордах? Зараз – саме час.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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