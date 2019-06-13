Перший крок Зеленського до федералізації країни - двопалатний парламент
Про заяви президента і його представників
Озвучені представником президента у парламенті наміри про «двопалатний парламент» – це перший публічний крок «у Зеленського» до федералізації країни.
Саме федеративні країни, в яких регіони є політичними суб’єктами і можуть впливати, зокрема на зовнішню політику, – мають «верхню» палату, яка якраз і складається з представників регіонів…
Якщо «двопалатний парламент» – це лише черговий жарт для тих, хто розчарувався у перспективі «низьких тарифів», то він точно не найкращий.
Джерело: блог Сергія Тарана
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