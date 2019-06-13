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    Думки вголос

    Перший крок Зеленського до федералізації країни - двопалатний парламент

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Перший крок Зеленського до федералізації країни - двопалатний парламент

    Про заяви президента і його представників

    Озвучені представником президента у парламенті наміри про «двопалатний парламент» – це перший публічний крок «у Зеленського» до федералізації країни.

    Саме федеративні країни, в яких регіони є політичними суб’єктами і можуть впливати, зокрема на зовнішню політику, – мають «верхню» палату, яка якраз і складається з представників регіонів…

    Якщо «двопалатний парламент» – це лише черговий жарт для тих, хто розчарувався у перспективі «низьких тарифів», то він точно не найкращий. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

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