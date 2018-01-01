Поновлення суверенітету над окупованими територіями. Треба визначитися зі стратегією
- Сьогодні, 07:33
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Розсилка
Закон про реінтеграцію Донбасу ухвалено п'ятьма фракціями коаліції 2014 року
Однак дискусії щодо закону підтвердили, що в політикумі існують, загалом, три різні стратегії щодо поновлення суверенітету над окупованими територіями.
- Поступки – «мир за будь-яку ціну;
- Дипломатія + обмежена війна;
- Ізоляція + воєнний стан.
Звичайно, можна пропонувати якісь елементи кожної стратегії і діяти «залежно від ситуації». Але це означатиме відсутність будь-якої стратегії. Тому потрібно визначатися і говорити про всі ньюанси та наслідки.
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