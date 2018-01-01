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    Думки вголос

    Поновлення суверенітету над окупованими територіями. Треба визначитися зі стратегією

    Закон про реінтеграцію Донбасу ухвалено п'ятьма фракціями коаліції 2014 року
    Однак дискусії щодо закону підтвердили, що в політикумі існують, загалом, три різні стратегії щодо поновлення суверенітету над окупованими територіями. Поступки – «мир за будь-яку ціну; Дипломатія + обмежена війна; Ізоляція + воєнний стан. Звичайно, можна пропонувати якісь елементи кожної стратегії і діяти «залежно від
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 07:33
    • Розсилка

    Закон про реінтеграцію Донбасу ухвалено п'ятьма фракціями коаліції 2014 року

    Однак дискусії щодо закону підтвердили, що в політикумі існують, загалом, три різні стратегії щодо поновлення суверенітету над окупованими територіями.

    1. Поступки – «мир за будь-яку ціну;
    2. Дипломатія + обмежена війна;
    3. Ізоляція + воєнний стан.

    Звичайно, можна пропонувати якісь елементи кожної стратегії і діяти «залежно від ситуації». Але це означатиме відсутність будь-якої стратегії. Тому потрібно визначатися і говорити про всі ньюанси та наслідки.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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