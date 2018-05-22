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    Думки вголос

    Про правильні підходи до подачі інформації в умовах війни

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Про правильні підходи до подачі інформації в умовах війни

    Затримань «русожурналістів» буде більше, коли матимемо точніші закони, аби вирізняти межу між «свободою слова» і нацбезпекою.

    На Заході розуміють реалії «гібридної війни» і починають законодавчо карати путінців за інформаційне втручання у їхню внутрішню політику. Правильно було б, якби у нас ініціаторами нормування інфопростору були і політики, і самі журналісти.

    Прикладом такої громадянської відповідальності можуть бути американські журналісти, які під час ІІ Світової війни підтримали присудження престижної Пулітцерівської премії... головному цензору Б.Прайсу – за створення правильних підходів до подачі інформації в умовах війни.

    Інший приклад – ізраїльські журналісти, які не пишуть про втрати і не критикують командування під час військових операцій, але, безумовно, роблять це, коли операція закінчується... А наші так зможуть? 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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