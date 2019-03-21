Тільки від спадкоємця Назарбаєва залежатиме внутрішня політика Казахстану
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Розсилка
Навіть в успішних авторитарних режимах найскладніший час – це не репресії і санкції.
Найскладніше – це процес передачі влади спадкоємцю, коли наближені авторитара щеплюються у тіньовій смертельній бійці за престол, сіючи непрогнозованість, страх та паніку.
Ми навіть не уявляємо, які демони зараз вирують у казахських владних коридорах, навіть попри те, що Назарбаєв формально ще лишатиметься коло влади.
Тільки від спадкоємця залежатиме стиль майбутньої внутрішньої казахської політики. Зовнішня ж лишиться без змін:
- двополюсні геополітичні маневри між слабнучою Московією та зростаючим Китаєм;
- розмова із Заходом в контексті нафти та інвестицій;
- вічна небезпека російського вторгнення у північні райони для захисту «російськомовних»…
До речі, колись і в Московії настане «смута» – доба передачі влади. Не вірите? А колись так буде.
Джерело: блог Сергія Тарана