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    Думки вголос

    Тільки від спадкоємця Назарбаєва залежатиме внутрішня політика Казахстану

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Тільки від спадкоємця Назарбаєва залежатиме внутрішня політика Казахстану

    Навіть в успішних авторитарних режимах найскладніший час – це не репресії і санкції.

    Найскладніше – це процес передачі влади спадкоємцю, коли наближені авторитара щеплюються у тіньовій смертельній бійці за престол, сіючи непрогнозованість, страх та паніку.

    Ми навіть не уявляємо, які демони зараз вирують у казахських владних коридорах, навіть попри те, що Назарбаєв формально ще лишатиметься коло влади.

    Тільки від спадкоємця залежатиме стиль майбутньої внутрішньої казахської політики. Зовнішня ж лишиться без змін:

    • двополюсні геополітичні маневри між слабнучою Московією та зростаючим Китаєм;
    • розмова із Заходом в контексті нафти та інвестицій;
    • вічна небезпека російського вторгнення у північні райони для захисту «російськомовних»…

    До речі, колись і в Московії настане «смута» – доба передачі влади. Не вірите? А колись так буде. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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