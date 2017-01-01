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    Думки вголос

    У політиці не буває казкових героїв і пекельних негідників

    Політик – це звичайна людина
    Українська політика – це підлітковий максималізм у квадраті. Це той вік, коли світ здається дуже зрозумілим, коли найкращі рішення - прості, коли громадяни обожнюють супергероїв, в яких швидко розчаровуються, але тут же, з телевізора, вишукують нових. Але при цьому, у підлітковому віці громадяни ніколи визнають, що вони в чомусь могли
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 08:14
    • Розсилка

    Політик – це звичайна людина

    Українська політика – це підлітковий максималізм у квадраті. Це той вік, коли світ здається дуже зрозумілим, коли найкращі рішення - прості, коли громадяни обожнюють супергероїв, в яких швидко розчаровуються, але тут же, з телевізора, вишукують нових.

    Але при цьому, у підлітковому віці громадяни ніколи визнають, що вони в чомусь могли помилитися...

    Це потім, подорослішавши, вони зрозуміють, що в політиці не буває казкових героїв і пекельних негідників, бо політик – це звичайна людина, яка за життя може робити і добро, і зло.

    Але зараз - вони лише підлітки – і тому завжди бунтують «проти системи», і навіть можуть зв’язатися з поганою компанією з сусіднього двору…

    Час дорослішати?

    Джерело: блог Сергія Тарана

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