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    Суспільство

    Яценюк розказав, як йому довелось вести переговори з «Газпромом»

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    Яценюк розказав, як йому довелось вести переговори з «Газпромом»

    Екс-прем'єр розказав про переговори з Олексієм Міллером: Росіяни не очікували, що в Україні з'являться люди, здатні захищати інтереси своєї країни

    Лідер «Народного фронту», колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що росіяни не очікували появи в Україні людей, які здатні захищати інтереси своєї країни. Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню «Цензор».

    Яценюк згадав, як вирішив подавати позов проти «Газпрому» до Стокгольмського арбітражного суду, за яким Україна в лютому 2018 року виграла у російського газового монополіста 2,56 млрд доларів.

    «Ситуація важка: війна на Донбасі, паралельно – газова війна. Оголошую про те, що ми йдемо в Стокгольм. Я навіть не вагався. Хоча було дуже багато тих, хто вагався», - розповів колишній прем’єр-міністр.

    «Знаю про те, що росіяни очікували: або Яценюка знімуть з прем'єр-міністра, або ситуація поміняється. Розсмокчеться саме собою, і позов буде відкликано», – додав він.

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    Екс-прем'єр розповів, як консультував «Нафтогаз» «щодо того, як юридично захищати державу і державну компанію», у тому числі про переговори з главою «Газпрому» Олексієм Міллером у Києві.

    Міллер, за словами Яценюка, «почав читати лекцію про те, як влаштований ринок газу; про те, що формула – це правильний підхід, і ніякої біржової ціни на газ немає». «Я йому відповів: ви знаєте, пане голово, мені здається, ви не поважаєте свого президента. Він при словах «не поважаєте свого президента» відразу напружився: звик до того, що в них у Кремлі записуються всі переговори. Запитує: а що таке? Я йому говорю: а ви хіба не читали? Ваш президент розповідає про газову біржу і про те, де Росія має її створити. А ви кажете, що немає біржових цін на газ. Ви ж самі йдете в цьому напрямку! Ви йдете шляхом створення ринку газу», – розповів екс-прем'єр.

    «А що стосується контракту, то ми не проти. Міняйте контракт – і будемо говорити. Позов? Звісно, ми відкличемо позов – тільки гроші поверніть, які ми вам переплатили, і контракт перепишіть! Не буде? Тоді ми з вами будемо судитися до нових віників...», – переказав він розмову з главою «Газпрому».

    Яценюк підкреслив, що після цієї розмови в Росії «зрозуміли: здається, не все так просто»: «Адже раніше як було? Комусь кудись щось перерахували, якийсь відкат передали, десь політично натиснули, десь є якась корупційна складова з минулого життя. А тут – нічого, чисто».

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