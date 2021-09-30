  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Сухомлин
рус
    Думки вголос

    Житомир отримав срібну нагороду від Європейського союзу

    • Сергій Сухомлин

      міський голова міста Житомир

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    При переробці сміття утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо - Житомир отримав срібну нагороду від Європейського союзу
    При переробці сміття утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо
    фото з відкритих джерел

    У Житомирі будують сміттєпереобний завод, який дозволить опалювати третину міста

    В Україні самих лише твердих побутових відходів виробляється 10 мільйонів тонн на рік.

    Підраховуємо енергетично, – це приблизно 1 млрд кубів газу, який ми можемо замістити.

    При переробці сміття в нас утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо.

    На жаль, у нас на рівні законодавства немає рішення про закріплення такого.

    Сьогодні, під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, говорили про реформи управління відходами. Приклад Польщі: виробляють і спалюють 4 млн тонн РДФ! У місті Копенгаген 90% тепла подається за рахунок спалювання РДФ, Вільнюс отримуює 85% тепла при спалюванні РДФ палива.

    Зміни, які потрібно прийняти в українському законодавстві, підготовані! Вони зазначені в законопроекті 5611. І після того, як РДФ стане паливом, – буде стимул для будівництва заводів по переробці сміття в Україні.

    Місто Житомир прийняло концепцію інтегрованого розвитку 2030.

    Це дало нам можливість залучити інвестиції, розробити концепцію поводженням з твердими відходами.

    Ми підписанти угоди по переходу на 100% ВДЕ та зменшенню викидів СО2 на 30%. Ми другі в Україні після Вінниці отримали срібну нагороду від Європейського Союзу.

    На даний час вже будується сміттєпереобний завод, рівень переробки складатиме 90%. На рік там буде вироблятись 40 тис. тонн РДФ палива. До прикладу, це замістить 20 млн. кубів газу! 30% Житомира ми зможемо опалювати лише за рахунок продукції цього сміттєпереобного заводу.

    Хочу сказати що й інші міста будують сміттєпереробні заводи: Львів, Харків, Хмельницький…

    І щоб це стало системою, а не винятком, зараз важливо прийняти необхідні закони!

    Джерело: блог Сергія Сухомлина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: інвестиції сміття завод Житомир
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Житомир отримав срібну нагороду від Європейського союзу