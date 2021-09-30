Житомир отримав срібну нагороду від Європейського союзу
У Житомирі будують сміттєпереобний завод, який дозволить опалювати третину міста
В Україні самих лише твердих побутових відходів виробляється 10 мільйонів тонн на рік.
Підраховуємо енергетично, – це приблизно 1 млрд кубів газу, який ми можемо замістити.
При переробці сміття в нас утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо.
На жаль, у нас на рівні законодавства немає рішення про закріплення такого.
Сьогодні, під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, говорили про реформи управління відходами. Приклад Польщі: виробляють і спалюють 4 млн тонн РДФ! У місті Копенгаген 90% тепла подається за рахунок спалювання РДФ, Вільнюс отримуює 85% тепла при спалюванні РДФ палива.
Зміни, які потрібно прийняти в українському законодавстві, підготовані! Вони зазначені в законопроекті 5611. І після того, як РДФ стане паливом, – буде стимул для будівництва заводів по переробці сміття в Україні.
Місто Житомир прийняло концепцію інтегрованого розвитку 2030.
Це дало нам можливість залучити інвестиції, розробити концепцію поводженням з твердими відходами.
Ми підписанти угоди по переходу на 100% ВДЕ та зменшенню викидів СО2 на 30%. Ми другі в Україні після Вінниці отримали срібну нагороду від Європейського Союзу.
На даний час вже будується сміттєпереобний завод, рівень переробки складатиме 90%. На рік там буде вироблятись 40 тис. тонн РДФ палива. До прикладу, це замістить 20 млн. кубів газу! 30% Житомира ми зможемо опалювати лише за рахунок продукції цього сміттєпереобного заводу.
Хочу сказати що й інші міста будують сміттєпереробні заводи: Львів, Харків, Хмельницький…
І щоб це стало системою, а не винятком, зараз важливо прийняти необхідні закони!
Джерело: блог Сергія Сухомлина