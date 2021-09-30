Житомир отримав срібну нагороду від Європейського союзу

При переробці сміття утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо

При переробці сміття утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо

У Житомирі будують сміттєпереобний завод, який дозволить опалювати третину міста

В Україні самих лише твердих побутових відходів виробляється 10 мільйонів тонн на рік.

Підраховуємо енергетично, – це приблизно 1 млрд кубів газу, який ми можемо замістити.

При переробці сміття в нас утворюється ще один вид палива: 35-40% переробки створює РДФ паливо.

На жаль, у нас на рівні законодавства немає рішення про закріплення такого.

Сьогодні, під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, говорили про реформи управління відходами. Приклад Польщі: виробляють і спалюють 4 млн тонн РДФ! У місті Копенгаген 90% тепла подається за рахунок спалювання РДФ, Вільнюс отримуює 85% тепла при спалюванні РДФ палива.

Зміни, які потрібно прийняти в українському законодавстві, підготовані! Вони зазначені в законопроекті 5611. І після того, як РДФ стане паливом, – буде стимул для будівництва заводів по переробці сміття в Україні.

Місто Житомир прийняло концепцію інтегрованого розвитку 2030.

Це дало нам можливість залучити інвестиції, розробити концепцію поводженням з твердими відходами.

Ми підписанти угоди по переходу на 100% ВДЕ та зменшенню викидів СО2 на 30%. Ми другі в Україні після Вінниці отримали срібну нагороду від Європейського Союзу.

На даний час вже будується сміттєпереобний завод, рівень переробки складатиме 90%. На рік там буде вироблятись 40 тис. тонн РДФ палива. До прикладу, це замістить 20 млн. кубів газу! 30% Житомира ми зможемо опалювати лише за рахунок продукції цього сміттєпереобного заводу.

Хочу сказати що й інші міста будують сміттєпереробні заводи: Львів, Харків, Хмельницький…

І щоб це стало системою, а не винятком, зараз важливо прийняти необхідні закони!

Джерело: блог Сергія Сухомлина

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