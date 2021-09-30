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    Події в Україні

    На Запоріжжі безпритульна знайшла на смітнику пакет із 110 тис. грн і повернула власникові

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    Чоловік викинув тисячі випадково, бо переплутав пакети - На Запоріжжі безпритульна знайшла на смітнику пакет із 110 тис. грн і повернула власникові
    Чоловік викинув тисячі випадково, бо переплутав пакети
    Фото з відкритих джерел

    Бездомна жінка звернулася до волонтерки з проханням допомогти їй знайти господаря згуби

    У Бердянську, що на Запоріжжі, бездомна жінка знайшла на смітнику пакет зі 110 тисячами гривень, після чого відшукала власника і все йому повернула. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші. Про це розповіла місцева волонтерка Валентина Мамай.

    Жінка опублікувала фото з грошима у Facebook і написала, що поверне їх тому, хто назве точну суму. Незабаром волонтерка оголосила, що гроші вже повернули тому, хто їх втратив. Вона додала, що власник грошей віддячив за повернення пакета.

    При цьому місцеве видання пише, що чоловік, якому повернули гроші, віддячив за чесний вчинок 100 гривнями.

    Жінка, яка знайшла гроші, сказала: «Моя совість чиста, це найголовніше для мене».

    А на питання, чому вона не забрала ці гроші собі і не почала нове життя, відповідає: «Ви правда думаєте, що можна почати нове життя з тим, що не твоє?».

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    Теги: гроші сміття жінка чоловік
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    На Запоріжжі безпритульна знайшла на смітнику пакет із 110 тис. грн і повернула власникові