Арешт активів Коломойського та Боголюбова: на кону репутація і майже $5 млрд

В умовах нездатності влади побудувати справедливий суд в Україні, ця роль в останні роки перенеслася в суд британської столиці

Мовою оригіналу Декабрьское решение британского суда об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – это предвестник настоящей битвы на Темзе, когда на кону не просто репутация, но и почти пять миллиардов долларов. Как уже сообщалось, 19 декабря суд признал свою юрисдикцию над делом и наложил меры ограничения. Дело слушает так

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

В умовах нездатності влади побудувати справедливий суд в Україні, ця роль в останні роки перенеслася в суд британської столиці

Мовою оригіналу

Декабрьское решение британского суда об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – это предвестник настоящей битвы на Темзе, когда на кону не просто репутация, но и почти пять миллиардов долларов.



Как уже сообщалось, 19 декабря суд признал свою юрисдикцию над делом и наложил меры ограничения.



Дело слушает так называемое «Канцелярское подразделение» (Chancery Division) в Высоком суде Англии и Уэльса, который является частью Королевского суда правосудия.



Заседание об аресте активов проходило без уведомления адвокатов Коломойского и Боголюбова с целью, чтобы избежать переоформления собственности накануне определения об аресте имущества.

Временный арест распространяется на Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и несколько компаний, которые зарегистрированы в Англии и управление которыми производится через номинальных директоров на Кипре.

Суд определил арестовать имущество каждого из олигархов на 2,6 миллиардов долларов – и Коломойского, и Боголюбова.



Коломойский и Боголюбов обязаны предоставить в суд перечень всех активов, стоимость которых превышает 25 тысяч фунтов, а именно:

все банковские счета по всему миру и баланс на них;

объекты недвижимости с детальными адресами и их ориентировочной стоимостью;

персональное имущество, включительно с произведениями искусствами, где именно оно хранится и приблизительную стоимость;

акции во всех активах, которыми ответчики владеют непосредственно или косвенно, с детальным раскрытием структур, а также их стоимость;

перечень всех трастов по всему миру с указанием активов, которые эти трасты удерживают для ответчиков;

перечень активов, которые на данный момент находятся под залогом;

Судья дал право Коломойскому и Боголюбову тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю на каждого. Сверх этого они имеют право тратить «приемлемые суммы» на своих адвокатов во всех исках.

Этот арест может быть приостановлен, если ответчики внесут в суд залог в сумме 2,6 миллиарда долларов или другую сумму, о которой стороны смогут договориться.



До судебного слушания ответчикам не разрешается удалять какую-либо информацию, включая переписку по WhatsApp и Skype.



«Приватбанк» должен внести залог в сумме 10 миллионов евро.



Арест на 2,6 миллиарда долларов наложен сверх предыдущего ареста на 200 миллионов долларов, который был реализован по иску компании «Татнефть». Стараниями бывших владельцев «Приватбанка» татары лишились собственности – части акций Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – за что Украина уже должна заплатить свыше ста миллионов долларов.



У условиях неспособности властей построить справедливый суд в Украине, эта роль в последние годы перенеслась в суд британской столицы.

Джерело: Українська правда

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»