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    Думки вголос

    Санкції проти каналів Медведчука: рішення готувалося в повній секретності

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Санкції проти каналів Медведчука: рішення готувалося в повній секретності

    Засідання РНБО було скликано ввечері вівторка...

    Мовою ориіганлу

    Решение о наложении санкций на каналы Медведчука 112, Ньюсван и ЗИК готовилось в полной секретности.

    Заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, с целью принять молниеносное решение в момент максимального ослабления Путина внутренними конфликтами и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с осуждением Навального. В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины.

    Канали Медведчука припинили трансляцію на телебаченні
    Канали Медведчука припинили трансляцію на телебаченні

    Также на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

     Читайте также: Санкції проти каналів Медведчука

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук телебачення РНБО санкції пропаганда
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