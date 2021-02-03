Санкції проти каналів Медведчука: рішення готувалося в повній секретності

Засідання РНБО було скликано ввечері вівторка...

Мовою ориіганлу

Решение о наложении санкций на каналы Медведчука 112, Ньюсван и ЗИК готовилось в полной секретности.

Заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, с целью принять молниеносное решение в момент максимального ослабления Путина внутренними конфликтами и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с осуждением Навального. В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины.

Канали Медведчука припинили трансляцію на телебаченні

Также на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

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Джерело: блог Сергія Лещенка

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