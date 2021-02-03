Санкції проти каналів Медведчука: рішення готувалося в повній секретності
Засідання РНБО було скликано ввечері вівторка...
Мовою ориіганлу
Решение о наложении санкций на каналы Медведчука 112, Ньюсван и ЗИК готовилось в полной секретности.
Заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, с целью принять молниеносное решение в момент максимального ослабления Путина внутренними конфликтами и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с осуждением Навального. В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины.
Также на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.
Джерело: блог Сергія Лещенка