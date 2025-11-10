Корупція в «Енергоатомі». Є порада, як її здихатися

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів

НАБУ та САП проводять розслідування щодо корупції у сфері енергетики

Розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» можна лише підтримати. Якщо крали – мають бути покарані. Також моя порада для «Енергоатому» – поставити детективів НАБУ на посади директора з безпеки та його замів. Укрзалізниця зробила так півтора року тому.

Мені також важливо, щоб в «Енергоатомі» був порядок. Я є заявником до НАБУ у справі корупції ексдепутата Миколи Мартиненка, який був викритий в аналогічній крадіжці грошей через свою панамську прокладку. Прикро, що досі в цій справі немає вироку.

Подивіться на хронологію справи:

Провадження за хабарі Мартиненка при закупівлях «Енергоатому» зареєстрували в НАБУ в грудні 2015 року. Уже десять (!) років пройшло. 20 квітня 2017 року Мартиненко затримали детективи НАБУ. Міністр Омельян тоді прийшов до суду і взяв Мартиненка на поруки, після чого Мартиненка відпустили.

Шість років тому, у жовтні 2019 справу Мартиненка передали для розгляду до ВАКС по суті. Але вироків досі немає, хоча це повністю незалежний суд.

За цей час багаторічний соратник Мартиненка Давид Жванія начебто загинув – при загадкових обставинах, під час обстрілу блокпоста в Запорізькій області у 2022 році. Тіло так і не знайшли. Мене допитували в Антикорупційному суді 31 травня 2023 року при розгляді атомної корупції Мартиненка по суті. Кінця-краю цій справі не видно.

Суспільство має знати правду про корупційні оборудки, незалежно від того, хто їх вчиняв. І якнайшвидше.