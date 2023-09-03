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Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

«Підозра Коломойському – аби не видавати його США». Чому це брехня

glavcom.ua
Держава США не висувала Коломойському жодних обвинувачень

Те, яким було раніше життя для олігархів, більше його уже не буде ніколи

Бачу, як у соцмережах вкидують брехливий наратив: «СБУ висунула підозру Коломойському в Україні для того, щоб не видавати його в США». На жаль, навіть поінформовані експерти на кшталт Сергія Фурси роблять такий висновок. Це неправда.

Правда полягає в тому, що держава США не висувала Коломойському жодних обвинувачень (indictment) і запит на екстрадицію до України не направлявся. Проти нерухомості, яка належить пов'язаним з Коломойським компаніям «Оптима», висунуто цивільні (!) позови про конфіскацію. Але це все.

Обвинувачення у США висуває велике журі, яке складається з мешканців штату, до яких іде прокурор з зібраними доказами ФБР. Якщо обвинувачення не висунуто, значить, ФБР не зібрало доказів вчинення Коломойським федеральних кримінальних злочинів на території США – таких доказів, які були би переконливими для журі – «beyond a reasonable doubt». Докази злочинів у США мають бути настільки вагомими, щоб американські присяжні сказали: «В нас немає іншого вибору, як затвердити обвинувачення». А потім буде процес по суті обвинувачень.

Раджу перечитати спогади глави ФБР Комі для того, щоб розуміти, як працює юридична система США. Або мою книгу про американський процес над Лазаренком, побудовану на аналізі судового архіву Окружного суду північного округу Каліфорнії.

Тому незрозуміло, що робити Україні в цих обставинах? Не висувати підозру, поки гранд журі у Флориді не висуне підозру Коломойському? А якщо воно ніколи її не висуне? Тоді нехай буде без підозри в Україні? Власне, це питання ставить у тупик багатьох тих, хто не хоче визнати набагато простішу істину: те, яким було раніше життя для олігархів, більше його уже не буде ніколи.

Джерело
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Теги: Ігор Коломойський США корупція в Україні

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