Медведчук вже розганяє тезу, що Марченко йтиме на вибори президента
Марченко може скласти конкуренцію Бойку на майбутніх президентських виборах
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Планы Оксаны Марченко заняться политикой и вступить в ОПЗЖ больше всего напрягли коллег по кремлевской фракции Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
Ведь Марченко может стать конкурентом Бойко на будущих выборах президента от пророссийских сил.
Через свою сетку говорящих голов Медведчук уже начал разгонять тезис, что Марченко пойдет на выборы президента.
Джерело: блог Сергія Лещенка