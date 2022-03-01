Герої-залізничники! Війна Росії проти України

Нехай знає про них вся країна

Ці вчинки будуть у підручниках історії нашої визвольної війни.

Пам'ятаєте, кілька днів тому Київ здригнувся від жахливого вибуху після попадання ворожого снаряда станцією Васильків на нафтобазу «КЛО». Для уникнення тяжких наслідків, начальник станції Васильків спільно з місцевою владою організував оперативні заходи щодо виведення 16 навантажених вагонів з паливом у безпечне місце з нафтобазою. Паливо збережено для армії.

На фото наші герої: машиніст Мотруніч Євген Ярославович, упорядники поїздів Мвкрідін Павло Сергійович, Гелевера Василь Олексійович. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників

Вчора тільки на моїй сторінці було 25 тисяч лайків подяки начальнику станції «Баси» Руслану Аристархову та начальнику станції «Суми товарна» Артему Кисельову, які голими руками захопили ворожий БТР та двох військових ворожої армії. Підтримайте, будь ласка, і сьогоднішніх героїв-залізничників! Нехай знає про них вся країна.

Слава Україні!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.