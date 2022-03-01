  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко
рус
    Думки вголос

    Герої-залізничники! Війна Росії проти України

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Машиніст Мотруніч Євген Ярославович, упорядник поїздів Мвкрідін Павло Сергійович, Гелевера Василь Олексійович - Герої-залізничники! Війна Росії проти України
    Машиніст Мотруніч Євген Ярославович, упорядник поїздів Мвкрідін Павло Сергійович, Гелевера Василь Олексійович

    Нехай знає про них вся країна

    Ці вчинки будуть у підручниках історії нашої визвольної війни.

    Пам'ятаєте, кілька днів тому Київ здригнувся від жахливого вибуху після попадання ворожого снаряда станцією Васильків на нафтобазу «КЛО». Для уникнення тяжких наслідків, начальник станції Васильків спільно з місцевою владою організував оперативні заходи щодо виведення 16 навантажених вагонів з паливом у безпечне місце з нафтобазою. Паливо збережено для армії.

    На фото наші герої: машиніст Мотруніч Євген Ярославович, упорядники поїздів Мвкрідін Павло Сергійович, Гелевера Василь Олексійович. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників

    На фото наші герої: машиніст Мотруніч Євген Ярославович, упорядники поїздів Мвкрідін Павло Сергійович, Гелевера Василь Олексійович. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників

    Вчора тільки на моїй сторінці було 25 тисяч лайків подяки начальнику станції «Баси» Руслану Аристархову та начальнику станції «Суми товарна» Артему Кисельову, які голими руками захопили ворожий БТР та двох військових ворожої армії. Підтримайте, будь ласка, і сьогоднішніх героїв-залізничників! Нехай знає про них вся країна.

    Слава Україні!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ війна Васильків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Притула
    Сергій Притула
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Герої-залізничники! Війна Росії проти України