Пане Нищук, яку роль ви граєте у Мінкульті?

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи є Євген Нищук справжнім міністром? Чи лише грає його роль?

Мовою оригіналу

Есть такая малозаметная структура при Минкульте - научно-методический совет. Собственно, именно они решают, уродовать или нет Киев и другие города. Там, прикрываясь коллективной безответственностью, дают добро на многоэтажные мыкытаськи в историческом центре, после чего зам Нищука в Министерстве культуры Тамара Мазур подписывает нужные бумаги.



На этой неделе нам удалось остановить схематоз по застройке на границе Ботанического сада на Печерске. Но другое одиозное решение совет провел - они дали добро увеличить на 1/3 высотность этой свечки на улице Мечникова - жилой комплекс Signature. С 16 до 24 этажей. Ну и правда, вам что, жалко? Взмахом шести рук застройщик получит пару миллионов долларов, а Киев - головную боль на полстолетия или даже столетие вперед.



После того, как госпожа Мазур согласовала команде Яремы-Даниленко застройку Сенного рынка бетонным гетто, у меня вопрос к Евгению Нищуку - он настоящий министр культуры или просто играет его роль?

Джерело: блог Сергія Лещенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»