Армія окупантів все менше хоче воювати і все більше хоче мародерити

Коротко про те, що відбувається і перспективи військових дій

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РФ не отказался от идеи завершить начатую войну своей победой. На бумаге у них в Украине группировка 100+ тысяч, потому, опять же на бумаге гэбэшному карлику рисуют какие то сценарии, которые могут достичь поставленных целей.

Но пока у них облом.

Первые эшелоны что зашли с новой техникой получили в щи, и новейшие БМП, БТР, БМД и танки трошки погорели.

Чтоб как то компенсировать эти потери, РФ начали снимать с хранения старую технику и отправлять вместо новой

Так обьясняются видео с Т-72 без динамической брони (и с древними СУО), БТРы-70 и т.д. Думаю мы и Т-55 увидим.

Плохая новость в том что этого говна у них много. Хорошая состоит в том что воевать на этом можно относительно эффективно, а полноценно запустить производство без иностранных комплектующих у них не выйдет.

Тем не менее снарядов для арты у них как у дурака фантиков, а с учетом того что это их сейчас основная стратегия, утюжить все что перед ними и заходить на руины − они остаются опасным врагом. Хотя это все актуально пока у тебя эффективно работает логистика, а с логистикой у них изначально было плохо, а сейчас все хуже и хуже.

А когда им начнут эту логистику перерезать (а в этом направлении идет активная работа), то это и будет поворотный момент в этой войне.

В любом случае после этой войны армия РФ сильно упадет в списке лучших армий мира

Мариуполь

С Мариуполем все тяжело, но он держится. Его стараются удержать и разрабатываются разные стратегии его помощи. Насколько это реализуемо – посмотрим. Но Мариуполь сковал на себе огромный контингент который подавился этим городом, и если из него вывести его защитников – то 14000-я группировка будет под Киевом.

А с учетом того что приоритетная задача командования – это уничтожение двух крупных группировок под Киевом и не дать заблокировать трассы, так как падение Киева будет обозначать проигранный крупный этап этой войны, а как мы понимаем, задача сохранить Украину в первую очередь, то скоро кто то начнет получать люлей уже в контратаках.

Сейчас по сути Украина становится на ноги в военном плане

Завозится оружие, докомплектовываются подразделения потерявшие боеготовность в первые, самые жесткие дни войны, комплектуются новые бригады, усиливается артиллерия и ПВО. Это невозможно сделать за дни, потому мы еще какое то время будем наращивать боеготовность для того чтоб идти вперед.

Теперь по оркам

В настоящее время среди орков замечается все меньше желания воевать и все больше – мародерить и убивать гражданских и насиловать женщин.

Они расползлись малыми группировками по селам, чтоб не быть приоритетными целями для артударов, потеряли в координации и бухают и греются в банях. Что в общем то хорошо, если бы они больше бы работали над своими позициями, их бы труднее было бы выбивать потом. Но там все на похерах.

Отдельный привет разведчиками, собру и всему этому росгвардейско-кадыровскому говну которые решили что они мегаразведчики, вымпеловцы и прочее. Разведчики у них почему то быстро начали заканчиваться, несмотря на хорошую экипировку, передвижения на бронемашинах и разведку с воздуха.

Как говорил Митець: «Шо, скуштували х@я?»

Отдельно хотелось бы спросить у гвардии что пока что только видосики записывала и во втором/третьем эшелоне над гражданскими измывались – вас, шестерок Путина, найдут всех, мрази.

Воин не воюет с гражданскими. Это поведение отбросов. Шакалов.

Мы вас тут всех похороним.

Это наша земля. И когда у нас бойцы узнают что вы устраиваете бордели и насилуете женщин, которые потом вздергиваются, убиваете их мужей, движуя в тылу своих войск – отношение к вам будет соответствующее, не сомневайтесь.

В общем мы ждем второй волны. Которая собирает силы, чтоб уже постараться выполнить поставленные задачи, и жестко отгребать, потеряв боеготовность.

При этом Украина становится сильнее каждый день.

А РФ слабнет.

Киев породил эту мокшанскую болезнь, и Киев же в от нее мир и вылечит.

Джерело: блог Олександра Карпюка

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