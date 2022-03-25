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    Думки вголос

    Путін може вигадати «перемогу», адже скоро 9 травня

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перед президентом Росії постали складні питання - Путін може вигадати «перемогу», адже скоро 9 травня
    Перед президентом Росії постали складні питання
    фото з відкритих джерел

    У війну вкрай невдячно будувати плани

    Місяць війни. Шок, страх, біль, безсилля, сльози – все це ми відчули в невідомій досі концентрації… і скільки це триватиме?

    Путін чекав, що війна закінчиться за 4 дні, і це точно не перебільшення. Далі вже ми, радісно зустрічаючи кожен успіх наших воїнів, говорили про 3-4 тижні. І все.

    Але у війну вкрай невдячно будувати плани… Можна лише робити припущення, одне з яких собі дозволю.

    Для путіна це ідеологічно-піарна війна. Він почав її на другий день після дня радянської армії. І йому точно треба приурочити Пабєду до іншої такої дати 9 травня. Він просто не зможе нічого сказати росіянам, якщо пабєди до того не буде. Йому доведеться трансформувати свої вимоги і «продавати» свою версію пабєди – чи то Маріуполь, чи то ЛДНР.

    Але точно не Украіну. Точно не Київ.

    Це буде для нього серйозна дилема: продати як пабєду локальну історію? Чи все ж таки множити отой його сучасний голий і босий «бєссмертний полк» в українських степах і лісах.

    У путіна буде вибір: чи придумати пабєду під 9 травня і зупинитися в 10-тижневій війні. Чи йти далі і без шансів скорити Украіну, просто продовжувати стирати її з лиця землі.

    У нас же вибору нема. В нас є один шлях – вбивати рашистів. Чим більше – тим краще. Бо для нас це – Священна війна за свою землю та за саме право власного існування, права існування всього мого українського народу… і в цій війні ми точно переможемо. Ми будемо!

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: День Перемоги Маріуполь росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін може вигадати «перемогу», адже скоро 9 травня