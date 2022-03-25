Путін може вигадати «перемогу», адже скоро 9 травня

У війну вкрай невдячно будувати плани

Місяць війни. Шок, страх, біль, безсилля, сльози – все це ми відчули в невідомій досі концентрації… і скільки це триватиме?

Путін чекав, що війна закінчиться за 4 дні, і це точно не перебільшення. Далі вже ми, радісно зустрічаючи кожен успіх наших воїнів, говорили про 3-4 тижні. І все.

Але у війну вкрай невдячно будувати плани… Можна лише робити припущення, одне з яких собі дозволю.

Для путіна це ідеологічно-піарна війна. Він почав її на другий день після дня радянської армії. І йому точно треба приурочити Пабєду до іншої такої дати 9 травня. Він просто не зможе нічого сказати росіянам, якщо пабєди до того не буде. Йому доведеться трансформувати свої вимоги і «продавати» свою версію пабєди – чи то Маріуполь, чи то ЛДНР.

Але точно не Украіну. Точно не Київ.

Це буде для нього серйозна дилема: продати як пабєду локальну історію? Чи все ж таки множити отой його сучасний голий і босий «бєссмертний полк» в українських степах і лісах.

У путіна буде вибір: чи придумати пабєду під 9 травня і зупинитися в 10-тижневій війні. Чи йти далі і без шансів скорити Украіну, просто продовжувати стирати її з лиця землі.

У нас же вибору нема. В нас є один шлях – вбивати рашистів. Чим більше – тим краще. Бо для нас це – Священна війна за свою землю та за саме право власного існування, права існування всього мого українського народу… і в цій війні ми точно переможемо. Ми будемо!

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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