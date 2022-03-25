Суд Неаполя звільнив режисера Лавренчука, якого хотіла посадити Росія

Суд в італійському Неаполі звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, на екстрадиції якого наполягала Росія

Неапольський суд ухвалив остаточне рішення у справі українського режисера Євгена Лавренчука, екстрадиції якого вимагала Російська Федерація

Суд в Неаполі визнав звинувачення з боку Росії на адресу режисера Євгена Лавренчука сфабрикованими, а мотиви переслідування українця назвав сфабрикованими. Про це на Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що цьому посприяло звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі цієї організації.

Таким чином, поінформувала омбудсмен, відомості про Лавренчука були видалені як такі, що не відповідають положенням статті 3 Статуту Інтерполу. Згідно із цією статтею, організації «суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру».

Після цього неапольський суд поставив остаточну крапку у цій справі, звільнивши українського режисера.

Євген Лавренчук у коментарі до допису уповноваженої з прав людини підтвердив факт свого звільнення.

Режисер Лавренчук підтвердив своє звільнення

На своїй Facebook-сторінці режисер згадав усіх, кому завдячує звільненням.

Нагадаємо, у грудні 2021 року головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука відправили в італійський слідчий ізолятор за запитом Росії.

39-річного Лавренчука звинувачували в РФ за статтею «Шахрайство у великому розмірі» кримінального кодексу РФ. При цьому не уточнювалося, у чому суть звинувачень.

Згодом Генеральне консульство України в Неаполі повідомило, що почало надавати консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.

У січні 2022 року мати режисера Ірина Лавренчук заявила, що суд змінив Євгену запобіжний захід, відправивши його із СІЗО під домашній арешт.

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