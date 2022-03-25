Червоний хрест може стати учасником путінського злочину – Верещук

Червоний хрест планує відкрити офіс у Ростові, куди росіяни департують українців з окупованих міст

МЗС України буде звертатися до Червоного хреста з нотою за роз'ясненням

Міжнародний комітет Червоного хреста прийняв рішення відкрити представництво в російському Ростові. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що таким чином комітет стане учасником злочину.

«Міжнародний комітет Червоного хреста, керівник якого був нещодавно в Москві, прийняв дуже сумнівне рішення відкрити представництво в Ростові, тобто допомагати українцям з російського боку», – заявила Верещук під час телемарафону.

Вона вважає, що таке рішення Червоного хреста є політично дуже неправильним ходом, який легалізує гуманітарні коридори у РФ.

«Ми будемо вимагати від МКЧХ, щоб людей повертали в Україну. Вони повинні їм допомогти і зробити коридор для повернення в Україну. Інакше він буде учасником злочину», – підкреслила вона.

При цьому Верещук додала, що МЗС України буде звертатися до Червоного хреста з нотою за роз'ясненням.

Як відомо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Зокрема, чимало людей путінська орда фактично викрала та вивезла із Маріуполя.

На цьому тлі Червоний хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною. Також очільник організації у Москві подякував Сергію Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».