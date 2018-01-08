Соціальні мережі: комплексна діагностика «сталінського патріархату»

Соціальні мережі дали чималу інтелектуальну поживу тим, хто хотів поглибити свої знання про церковні канони

«Целый день сегодня в блогах все пересказывают дикую историю про умершего младенца, которого православный поп отказался отпевать, т.к. «не в той церкви крещен», в раскольнической якобы. Так вот, итальянцы привозят усыновленных детишек из России, в домах ребенка в РФ их всех поголовно крестили православные батюшки. Даже маленьких

Соціальні мережі дали чималу інтелектуальну поживу тим, хто хотів поглибити свої знання про церковні канони

«Целый день сегодня в блогах все пересказывают дикую историю про умершего младенца, которого православный поп отказался отпевать, т.к. «не в той церкви крещен», в раскольнической якобы. Так вот, итальянцы привозят усыновленных детишек из России, в домах ребенка в РФ их всех поголовно крестили православные батюшки. Даже маленьких киргизов, которых бросают в роддомах не говорящие по-русски матери-гастарбайтерши. И в Италии католическая церковь признает такое крещение! Не надо крестить заново. Более того, однажды католики позвали нас с женой быть крестными для их ребенка. Священник не видел в этом никакой проблемы, узнав, что мы крещены по православному обряду. И мы приняли участие, что было для нас незабываемым событием. Я не силен в богословских вопросах, но мне кажется, священник не имел права отказать в отпевании. Даже отставив в сторону моральную сторону вопроса, а просто по канонам православия».

Такий цікавий запис залишив у Facebook колишній випускник Московського університету імені Ломоносова Андрій Мальгін. На це відгукнулося відразу кілька осіб. Sandro Clarice з італійського міста San Benedetto del Tronto зазначив гарною російською мовою: «С канонической точки зрения всякое крещение есть от воды и Духа Святого. Так что ВСЕМИ церквями признаётся крещение, произведённое в ЛЮБОЙ конфессии. Более того! Крещение – это единственное таинство, которое может совершить любой христинанин в случае экстренной необходимости, например, при угрозе смерти. Погружает крещаемого в воду троекратно: 1. Во Имя Отца; 2. Во Сына; 3. Во Имя Духа Святаго. И ВСЁ! Потом ещё можно совершить миропомазание у священника. Данный вопиющий случай – отказ христианину в требе – есть повод для лишения этих диких попов сана. Впрочем – что они сделали с Церковью? Они же распяли её». А Сергій Туголуков додав: «Может быть это у итальянских священников в крови, дело в том, что еще на одном из Вселенских соборов было принято решение, что не нужно перекрещивать пришедших в лоно церкви новых прихожан даже из еретиков и сект, если они в своих бывших парафиях прошли водное крещение и крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа». У свою чергу бунтівний протодиякон РПЦ Андрій Кураєв відзначив: «Канонично – признавать крещения раскольников (з точки зору Кураєва УПЦ КП – розкольники, але православні християни – С.Г.). Раскол – не ересь. Даже при сомнении в «благодатности священства» остается право крещения у мирян. Это древнее и устойчивое церковное предание, признающее церковные таинства совершающимися и вне Церкви: имя Божие, призванное даже неправославным человеком с желанием совершить преображение своей и чужой жизни «во имя Отца и Сына и Святого Духа» сообщает ему просимый им Божий дар… Св. Стефан Римский писал – «много имя Христово содействует вере и святости крещения, так что кто крещен во Христа, тотчас получает и благодать Христову». У Августина тот же акцент: «я знаю единое крещение, за-печатленное и освященное именем Отца и Сына и Св. Духа. Сию форму, где ни нахожу – необходимо одобряю» (Письмо 33). Каноническое послание Василия Великого Амфилохию (о трех чинах приема в церковь) говорит о том же». Цей сюжет розвиває й низка інших дописів, у яких ідеться про те, що вимога повторного хрещення при переході з однієї Церкви до іншої чи ставлення до парафіян інших Церков як до «нехристів» властиве лише московському православ’ю, причому з давніх давен.

Як бачимо, обговорення в соціальних мережах факту відмови представників «сталінського патріархату», який в Україні виступає під псевдо «УПЦ» відспівати трагічно загиблу в Запоріжжі дитину як «нехрещену» дає чимало цікавої інформації всім, хто бажає таку інформацію отримати. І вона аж ніяк не обмежується сюжетом щодо необхідності для християнина, тим більше священика, визнання таїнство хрещення, здійсненого іншою Церквою.

Ось на загал як оцінює феномен офіційного російського православ’я чимало учасників дискусій у соцмережах (я навмисно беру до уваги передусім думки притомних росіян, яких, виявляється, не так уже й мало). Ось що пише Юрій Ладний (Рязанський сільськогосподарський інститут): «Мерзость состоит в том что московское православие никогда не имело отношения ни к самому православию в частности ни к Христианству в целом… А ужас состит в том что верующие христиане исповедуються в этих церквях и принимают Святое Причастие». З ним згоден юзер, який виступає під ніком Містер Твістер: «Это точно. Достаточно посмотреть кто на иконах их. То Николай Кровавый, то Сталин, то Путин. Даже на низовом, так скзать уровне, вся «вера» состоит лишь в соблюдении ритуалов, посты там, не мыться, не мясо, иконки на бардачок приклеить, крестик... и купола набиты. Одна бутафория. А про суть, про заповеди, в курсе вообще? Не укради, не убий, не создай кумира... Такое ощущение, что чем более «православные» люди, тем больше поступают в жизни вопреки этим заповедям. И наоборот». А Мирослав Яковлєв саркастично додає: «Мистер Твистер, заповеди это им евреи всучили, типа в нагрузку… ну на кой ляд эти еврейские штучки исконно-посконному ортодоксу??? знаю я одного православнутого на всю голову придурка, который на полном сурьезе утверждает что Христос был не еврей, а ариец (как и он сам, кстати сказать)». Містер Твістер відповідає: «Адику Гитлеру эта идея очень бы понравилась. Не в том месте и времени угораздило родиться». І репліка Яковлєва: «Ну этот-то совершенно упоротый сталинец и путинец… а путинец там, сталинец, гитлеровец – не один ли хрен… хотя на словах гитлер у него безусловно «чужой», в отличие от тех двоих «своих»«. І десятки інших дописів у соціальних мережах з обґрунтуванням тоталітарного характеру створеної Сталіним РПЦ, яка від початку була вмонтована в імперську систему влади як один із її ефективних інструментів.

Отож не дивно, що Денис Іванов з сумом констатує: «Православной церкви еще припомнят такого рода события… так же как и обществе - в церкви необходима люстрация и запрет на работу такого рода «священникам» и обязательно – их руководства, издавшего, видимо, такого рода приказы». Що ж, справді це потрібно – але чи погодиться на таке «сталінський патріархат»?

І ще один – з-поміж інших – вартий пильної уваги сюжет. Згаданий уже протодиякон РПЦ Андрій Кураєв зі знанням справи пише про митрополита Луку, який «теоретично обґрунтував» відмову священиків відспівати дитину: «Митрополит Лука Коваленко Запорожский и Мелитопольский… Иларион донецкий рукоположил Андрюшу в дьяконы, через год в попы без малейшего церковного образования. Учился заочно, то есть для галочки, уже будучи в сане в Киевской семинарии и Академии. Постригся спустя 5 лет после сана. Для чего Андрюша стал Лукой? Нет не для смирения, а для власти. Уже через НЕДЕЛЮ новоявленный монах становиться председателем Отдела по взаимодействию с промышленными предприятиями и организациями Донецкой епархии. Лихо монаси смиряются)) А по правилам через неделю только клобук разрешают снять. Через год он уже архимандрит, а еще через год епископ, викарий Киевской епархии и между делом наместник ставропигиальной Богородице-Рождественской Глинской пустыни. Человек не прожил ни одного дня в монастыре и становиться настоятелем знаменитого монастыря! Парадокс? Только не в МП. Постоянно попадал в скандальные истории связанные с роскошью, то с дорогущими швейцарскими часами, то с машиной за 100.000 долларов и так далее. То, что он заявил, что попы правильно поступили, дескать «по канонам», откуда этому безграмотному хмырю, хоть и митрополиту, знать про каноны?»

Утім, видається, суть справи не так у рівні освіченості «попів сталінського приходу», як у виконуваних ними в Україні завданнях. Ось що пише Борис Ревчун: «УПЦ МП – одна из крепких шеренг путинской пятой колонны в Украине. Моя жена лет пять назад съездила на экскурсию в Свято-Успенскую Почаевскую лавру (Тернопольская область) и была шокирована наглой и почти неприкрытой пропагандой русского мира в теократической обертке». Його доповнює юзер з ніком Gercen Gercenim: «Под видом монахов там (Почаев) находится отряд боевиков из Приднестровья, чтобы предупредить возможный переход в Киевсий патріархат». А інші користувачі вказують, що такого штибу бойовики є в Запоріжжі (організація «Радомир») і в інших українських містах, їхні ж функції навряд чи обмежуються тільки охороною монастирів, храмів і масових заході УПЦ МП.

Отож у ці дні соціальні мережі дали чималу інтелектуальну поживу тим, хто хотів поглибити свої знання про церковні канони, про діяльність РПЦ й УПЦ МП, про сумісність і сумірність «сталінського патріархату» з християнством. Та чи всі крапки над «і» розставлені, чи стануть набуті знання спонукою дій?

Джерело: День

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