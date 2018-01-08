Скандал навколо Московського патріархату. Що робити державі Україна?

Церква давно стала великим бізнесом, так чому б світській владі не говорити з бізнесом на його мові?

Мовою оригіналу Если в борьбе с «зеленым змием», как правило, побеждал именно сам змий, то нет ничего удивительного, что от борьбы активистов с Московским патриархатом выиграет именно Московский патриархат. Неудобство от акций протеста в Запорожье, Днепре и даже в Киеве легко перекроет возможность говорить о гонениях на церковь. Это

Церква давно стала великим бізнесом, так чому б світській владі не говорити з бізнесом на його мові?

Мовою оригіналу

Если в борьбе с «зеленым змием», как правило, побеждал именно сам змий, то нет ничего удивительного, что от борьбы активистов с Московским патриархатом выиграет именно Московский патриархат. Неудобство от акций протеста в Запорожье, Днепре и даже в Киеве легко перекроет возможность говорить о гонениях на церковь. Это очень серьезный козырь для правильного позиционирования перед Западом. Где трепетно относятся к любым ущемлениям прав национальных или религиозных групп, не особо вдаваясь в реальную ситуацию.

Если брать хронологию за последние годы, то представители Московского патриархата УПЦ проблемы искали достаточно давно. Отказались встать во время минуты молчания в память о погибших защитниках Украины в Верховной Раде, есть случаи отказа отпевания погибших украинских бойцов. Более того, некоторые представители этой церкви открыто выступали на стороне боевиков в ОРДЛО. Историй и свидетельств хватает. Но государство упорно делало вид, что ничего не происходит, дипломатично отворачиваясь и продолжая расширять права церкви (возможность открывать школы, например), а также щедро одаривая религиозные организации финансовыми преференциями. Такими, как освобождение от налога на землю и особая низкая цена на газ. Безнаказанность расслабляет, а общественное недовольство растет. Рано или поздно конфликт должен был перейти в горячую стадию.

Искрой для пожара стал отказ священника УПЦ МП в Запорожье отпевать погибшего ребенка. Причиной священнослужитель назвал факт крещения жертвы в Киевском патриархате. Возмущенные люди организовали акцию «принеси куклу к храму», попы подключили «православных титушек» для расправы с недовольными.

Дальнейшие события разворачивались по нарастающей – в Днепре активисты общественной организации «Ліга Сходу» пришли в храм и зачитали текст из Евангелия. Тот самый, в котором речь идет об Иисусе, изгоняющим торговцев из храма. Соответствующие листовки тоже пошли в ход. Участники акции подчеркнули, что таким образом поддерживают людей в Запорожье, так что о совпадении речь не идет – это звенья одной цепи. Было бы странно, если бы Киев оставался в стороне.

Сразу после Рождества, 8 января активисты радикальной организации «С 14» устроили пикет возле Киево-Печерской Лавры с большим плакатом «ФСБ, прочь из Лавры» и заблокировали въезд на территорию объекта. По словам участников, причиной проведения акции послужила информация, что в Лавре отказываются отпевать усопших, крещеных не в церкви Московского патриархата, а также воинов АТО. К протестующим вышел настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, известный по сюжетам в новостях своей любовью к роскоши и пренебрежением к правилам дорожного движения. Естественно, что с таким ярким представителем УПЦ МП диалог сразу не задался. Дело закончилось словесной перепалкой и физическими стычками протестующих с церковными активистами. Кстати, последние тоже озвучивали лозунги о том, что «Национальная гвардия убивает людей в Донбассе». Маленький, но очень характерный штрих к общей картине позиции УПЦ МП.

Понятно, что никакие акции не заставят УПЦ МП покинуть такой роскошный объект в центре Киева, как Лавра. В Днепре и Запорожье особых перемен тоже ждать не стоит – Московский патриархат это слишком большой и серьезный бизнес с серьезной идеологической и политической поддержкой, чтобы всерьез переживать из-за разовых уколов. Но естественно российская пропагандистская машина (которая включает в себя также украинские и западные СМИ) использует ситуацию по полной программе. Громкие заявления о страшной Хунте и гонениях на верующих будут звучать долго и с этим ничего не поделать. Хотя государство могло бы сказать свое слово. Не в смысле репрессий, безусловно, но отмена необъяснимых льгот по земельному налогу и цене на газ выглядели бы вполне логично. Церковь давно стала большим бизнесом, так почему бы светским властям не говорить с бизнесом на его языке?

Джерело: zabeba.li

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