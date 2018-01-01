З’явився новий коментар скандального вчинку священика УПЦ МП у Запоріжжі

«Як і в будь-якому іншому бізнесі, в релігії треба голосувати гаманцем»

Журналіст Олександр Дубинський прокоментував обурення українців у соцмережах поведінкою священика УПЦ Московського патріархату Євгена Молчанова, який відмовився відспівувати дворічного малюка, що трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. «Друзі, я дивлюся, ви активно підтримуєте



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«Як і в будь-якому іншому бізнесі, в релігії треба голосувати гаманцем»

Журналіст Олександр Дубинський прокоментував обурення українців у соцмережах поведінкою священика УПЦ Московського патріархату Євгена Молчанова, який відмовився відспівувати дворічного малюка, що трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату.

«Друзі, я дивлюся, ви активно підтримуєте невдоволення «московським патріархатом» УПЦ? Думаю, ФБ в цьому мало допоможе. Тому що, як і в будь-якому іншому бізнесі, в релігії треба голосувати гаманцем», — говорить Дубинський.

Журналіст додає, що для того, аби Московський патріархат «пішов» з території України, треба просто не ходити у його церкви та не давати їм грошей.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 січня, у Запоріжжі біля Храму Петра та Февронії побили людей, котрі принесли ляльки до будівлі церкви. Флешмоб #принесикуклу запустив Юрій Гудименко після відмови священника Московського патріархату відспівати дитину.

Після цього московський піп прирівняв дитину, яку відмовились відспівати, до ворога церкви.

Згодом у Вінниці під будинок єпархії Української православної церкви Московського патріархату в рамках флешмобу #принесиляльку активісти принесли окрім іграшок також труну з написом «Кубло російського окупанта».