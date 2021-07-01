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    Думки вголос

    Путін та «чорненькі з Африки»

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

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    Путін та «чорненькі з Африки»

    «Чорненькі». Ачотакова? Типу про дружбу народів

    Мовою оригіналу

    Только сейчас увидел, из свеженького Путина.

    «Из Африки вообще черненькие приезжают».

    Ужас, конечно.

    Но главный ужас состоит в том, что это – именно та интонация, которая нравится его незатейливому ядерному электорату, и он очень хорошо это чувствует. Это – та самая блудливая усмешка, которая делает его здесь родным.

    Свой в сортирную доску.

    Это то самое «гы-гы», которым он развратил страну, – вроде бы, еще не так давно, после века, проведенного в ментальном обмороке, собиравшуюся привести себя в более или менее европейский порядок…

    «Черненькие». Ачотакова? Типа про дружбу народов.

    Но глазки-то довольные.

    Стыд. И отчаяние – оттого, что этот просроченный человек и эта похабная интонация символизируют Россию и определяют ее судьбу.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Африка
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    Путін та «чорненькі з Африки»