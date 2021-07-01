Путін та «чорненькі з Африки»

«Чорненькі». Ачотакова? Типу про дружбу народів

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Только сейчас увидел, из свеженького Путина.

«Из Африки вообще черненькие приезжают».

Ужас, конечно.

Но главный ужас состоит в том, что это – именно та интонация, которая нравится его незатейливому ядерному электорату, и он очень хорошо это чувствует. Это – та самая блудливая усмешка, которая делает его здесь родным.

Свой в сортирную доску.

Это то самое «гы-гы», которым он развратил страну, – вроде бы, еще не так давно, после века, проведенного в ментальном обмороке, собиравшуюся привести себя в более или менее европейский порядок…

«Черненькие». Ачотакова? Типа про дружбу народов.

Но глазки-то довольные.

Стыд. И отчаяние – оттого, что этот просроченный человек и эта похабная интонация символизируют Россию и определяют ее судьбу.

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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