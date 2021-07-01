Легше буде вирішити вихід Росії із Донбасу, ніж із Криму – експосол США

Пайфер вважає, що питання виходу Росії з Донбасу вирішити легше, ніж питання звільнення Криму від окупантів

Росія мусить змінити свою політику щодо Донбасу, якщо хоче поліпшити відносини з США та Заходом. Про це заявив Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, а нині старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету в розмові з «Главкомом».

«Не можна чекати позитивних відносин між США і РФ, якщо не буде вирішено питання українського Донбасу. Можливо, Путіну байдуже це питання, я не знаю. Можливо, в певний момент він захоче поліпшити відносини зі США та Заходом, але це вимагатиме зміни політики Росії щодо Донбасу», – зазначив експосол.

Пайфер також вважає, що питання виходу Росії з Донбасу вирішити легше, ніж питання звільнення Криму від окупантів. «На мою думку, легше буде вирішити вихід Росії із Донбасу, ніж з Криму. І проблема, яка зараз стоїть перед нами, це те, що в даний момент я не бачу великої готовності з боку Європи збільшити економічну плату Росії за її агресію», – вважає агалітик.

Пайфер підтримує президента США Байдена у тому, що Росії вигідно співпрацювати з міжнародною спільнотою. «Мені здається, що ЄС робить переоцінку свого підходу щодо Росії. І я не певен, яким, зрештою, буде результат. У даний момент важко побачити, як можна змінити підходи Кремля. Але я сподіваюсь, що Путін все-таки відреагує на слова президента Байдена, що Росії вигідно співпрацювати з міжнародною спільною. І на мою думку, це стосуватиметься теми скорочення ядерних озброєнь та Афганістану», – наголошує експосол.

Як раніше писав «Главком», канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила своє бажання налагодити діалог з президентом Росії Володимиром Путіним тим, що саміт був би корисний із низки питань.

Зокрема, німецька канцлерка вважає важливим прямо сказати Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин