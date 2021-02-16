«Краще б мене застрелили, була би Героєм України». Виступ Штепи у суді: головні тези

Харківський суд допитав обвинувачену у створенні терористичної організації колишню міську голову Слов'янську

Колишня міська голова Слов'янську Донецької області Неля Штепа відкинула всі звинувачення у створенні терористичної організації і посяганні на терористичну цілісність України (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України), якій їй інкримінували українські правоохоронці.

Про це сьогодні вона заявила під час допиту в суді, повідомляє «Главком» з посиланням на відеотрансляцію засідання Орджонікідзевського районному суду у Харкові.

Ексголова Слов'янська звинуватила у здачі мыста в 2014 році українських правоохоронців. За її словами, кримінальна справа була заведена ще 14 квітня 2014 року співробітником СБУ, який перейшов на бік «ДНР». Штепа наголосила, що про це їй особисто сказав у телефонній розмові ексглава Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

– Я горджусь вашою сміливістю. Ви зробили те, чого не зробив жоден чоловік-чиновник, - переказала Штепа слова Наливайченка.

Обвинувачена ексмер вважає, що за здачею Слов’янську проросійським найманцям, стоять українські правоохоронці. Зокрема, вона назвала прізвища місцевих керівників міліції, прокуратури і СБУ, які, за її словами, мали вплив на так званих козаків та «ополченців». Вона зауважила, що події із захопленням міста почалися з будівлі так званого «центру православ’я» у Слов’янську, де протягом двох тижнів, діяв тренувальний табір бойовиків. Штепа додала, що кілька разів запитувала тодішнього начальника поліції про появу невідомих людей. На що той запевняв, що там все спокійно.

Відеотрансляція з судового засідання у справі Нелі Штепи

Обвинувачена заявила, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.

Перші блок-пости у Слов’янську з’явилися наприкінці лютого 2014 року. На них патрулювали працівники міліції. Жодної допомоги із облаштування цих блок-постів Штепа не надавала.

Окремо обвинувачена звернула увагу, що ще 3 березня 2014 року депутати Донецької обласної ради проголосували за проведення референдуму про статус Донецької області.

– Про це мені повідомив один із тодішніх депутатів. Я була на початку сесії, але вийшла через проблеми зі здоров’ям. Я не брала участі цьому референдумі, бо він незаконний. До речі, досі ані прокуратура, ані інший правоохоронний орган не скасували це рішення, - наголосила Штепа.

Штепа розповіла, що весь час тримала телефонний зв’язок із колишнім в.о. глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським і Сергієм Тарутою. Останній навіть відправив її на перемовини із сепаратистами, які на початку квітня 2014 року захопили будівлю місцевої міліції. Тоді ж вдалося звільнити 278 працівників міліції, які були заручниками.

– У той час на першому поверсі приміщення міліції «добровольцям» масово видавали зброю та боєприпаси. Їх було сотні осіб… Краще тоді мене застрелили б, була би Героєм України, - сказала обвинувачена.

Штепа пояснила, що із обранням В’ячеслава Пономарьова «народним мером» Слов’янську, 13 квітня її оголосили у розшук. Після цього їй доводилося носити перуку та користуватися чужими документами, щоб виїжджати з міста у Донецьк, де наради проводив тодішній голова ОДА Сергій Тарута.

Згодом її викрили і утримували 81 день у полоні в будівлі міської ради. За словами Штепи, саме сепаратисти і «народний мер» Пономарьов змушували її давати інтерв’ю ЗМІ та виступати на площі міста і говорити позитивні речі про референдум «ДНР». Якщо вона відмовлялася, її сильно били.

При цьому Штепа наголосила, що ніколи не бачила і не була знайома з російським бойовиком Ігорем Гіркіним (Стрелковим), під егідою якого сепаратисти захопили Слов’янськ.

Штепа додала, що 5 липня 2014 року вийшла з полону. Саме цього дня угрупування Гіркіна залишило Слов’янськ.

Як повідомляв «Главком», на попередньому засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облагосадміністраціі Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку в п'ятий раз.