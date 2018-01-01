Всі імперії перед розвалом потопали в розпусті

Почнемо з того, що «ескорт-послуги» існували навіть в Радянському Союзі. Досить згадати «обкомівські лазні».

Мовою оригіналу Говорят, что именно из такого заведения вышла уроженка Шепетовки, а ныне – преуспевающая политическая фигура по кличке «Валька-стакан». О подобном «банном сервисе» писал в одном из своих произведений Сергей Довлатов. Так что все это было: сопровождение и плотские удовольствия с непременными

Олександр Сотник Російський журналіст і блогер

Олександр Сотник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почнемо з того, що «ескорт-послуги» існували навіть в Радянському Союзі. Досить згадати «обкомівські лазні».

Мовою оригіналу

Говорят, что именно из такого заведения вышла уроженка Шепетовки, а ныне – преуспевающая политическая фигура по кличке «Валька-стакан».

О подобном «банном сервисе» писал в одном из своих произведений Сергей Довлатов. Так что все это было: сопровождение и плотские удовольствия с непременными возлияниями. Но это находилось под жесточайшим контролем и строго регламентировалось.

С распадом СССР все гипертрофировалось, формы обострились, а содержание обнажилось до такой степени, что стесняться уже нечего. Итогом стала полнейшая неразборчивость в связях на всех уровнях. Без меры и условного морального предела.

Я – не моралист, и учить манерам Дерипаску не собираюсь. И никому не советую. Сергей Приходько – вообще дядя серьезный, второй человек по вопросам внешней политики России. Их неразборчивость всего лишь отражает силу моральных устоев и уровень компетенции вообще.

История с восемнадцатилетней «эскорт-девушкой» – безусловно, неприятна, но «солидные дяди» из нее как-нибудь выкарабкаются. А вот девушке, скорее всего, придется нелегко. Она затеяла весьма рискованную игру, к которой явно не готова. Вчера она обвинила Дерипаску и его друга в «групповом изнасиловании», а сегодня уже заявила, что это была «проверка на чувство юмора». Но «там» такого «юмора» не понимают. «Там» – «конкретные пацаны», «там» надо «отвечать за базар». Не думаю, что Настя Рыбка способна ответить за свои шалости, включая «литературные упражнения», всерьез.

Во всем мире существуют «эскорт-услуги». Я – не специалист в данной области и, естественно, никогда не обращался за подобными услугами, но наслышан о «корпоративной этике» в данной сфере. Кастинг, контракты, особые условия – все это оговаривается по пунктам. То, что люди из высшего эшелона власти обращаются к «жрицам любви» уровня Насти Рыбки лишь говорит о невероятной беспечности и степени развращенности российского «руководства».

Все империи, прежде чем развалиться, утопали в разврате. Вот и кремлевские вожди уже начинают пускать пузыри – вместе с «рыбками»…

Джерело: Информатор

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»